The Quarry: Horrorspiel der Until Dawn-Macher hat 186 verschiedene Enden

In The Quarry, dem neuen Spiel von Supermassive Games, kämpfen 9 Teenager während eines Sommercamps ums Überleben. Ganz im Stile des geistigen Vorgängers Until Dawn gilt es auch hier, an bestimmten Punkten Entscheidungen zu treffen, die dann den weiteren Verlauf der Geschichte, das Schicksal der Charaktere und auch das Ende des Spiels teils massiv beeinflussen können.

Und wie nun aus einem Interview von IGN mit den Machern des Spiels hervorgeht, ist die Zahl der unterschiedlichen Endsequenzen bemerkenswert groß. Denn insgesamt soll es 186 dieser Enden geben, die natürlich hauptsächlich abhängig vom Schicksal der einzelnen Teenager variieren. Und auch, wenn sich manche dieser Enden vermutlich nur in Nuancen unterscheiden, handelt es sich doch um Sequenzen, die entwickelt werden müssen.

Ein "mathematischer Albtraum" für die Entwickler

Und das war bei der Entwicklung offenbar eine ziemliche Herausforderung. Gerade die Masse der unterschiedlichen Entscheidungen und deren Auftrennung in Bäume habe das Ganze laut Game Director Will Byles zu einem "mathematischen Albtraum" gemacht. Denn zwei unterschiedliche Wege würden bei einer erneuten Entscheidung vier bedeuten und so weiter. Deshalb musste man aufpassen, dass bei neun Charakteren dieser Wust an möglichen Routen – und auch damit an Daten – nicht zu groß wurde.

Laut Will Byles habe man das sowohl durch den Einbau von vielen kleinen, aber nicht komplett richtungsändernden Entscheidungen sowie eine geschickte Platzierung der relevanten Entscheidungspunkte erreicht. Diese finden hauptsächlich statt, wenn nur eine bestimmte Anzahl an Charakteren betroffen sind, es gibt also auch hier das Genre-typische Aufteilen der Gruppe.

All diese Auswahlmöglichkeiten gipfeln am Ende eben in einem der erwähnten 186 Enden und die erlauben laut Will Byles wie schon in Until Dawn natürlich auch die extremen Ausgänge – also Durchläufe, bei denen alle überleben oder eben sterben. Möglichkeiten zum Experimentieren gibt es offenbar genug.

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.