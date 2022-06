The Quarry - Wo bleibt unser Test?

Das Test-Embargo zu The Quarry, das am 10. Juni erscheint, ist heute gefallen. Wer auf GamePro nach dem Test sucht, wird allerdings bislang nicht fündig. Warum unser Test auf sich warten lässt und wann ihr mit der Wertung rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Warum gibt es noch keinen GamePro-Test?

Wir konnten den geistigen Until Dawn-Nachfolger bereits durchspielen, eine Wertung können wir euch allerdings noch nicht präsentieren. Warum? Weil wir es bislang nur auf dem PC via Steam-Key spielen konnten und das keine Aussagen über den technischen Zustand auf den Konsolen zulässt.

Bevor wir euch eine Empfehlung für PlayStation und Xbox aussprechen, wollen wir erst noch prüfen, wie sich The Quarry auf den Konsolen schlägt. Nicht, dass The Quarry es Man of Medan gleichtut und auf den Konsolen so unsauber läuft, dass der Campingausflug auch für euch zum Albtraum wird.

Wann kommt der Test zu The Quarry?

Ein genaues Datum können wir euch nicht nennen, da wir bislang nicht wissen, wann wir mit Konsolen-Keys rechnen können. Da The Quarry aber am 10. Juni erscheint, sollten wir das Spiel spätestens dann auch für PlayStation und Xbox in den Händen halten. Da wir aber auch diese Versionen ausführlich testen wollen, solltet ihr nicht vor Mitte nächster Woche damit rechnen. Haltet stattdessen lieber die Tage ab dem 15. Juni die Augen nach unserem Test offen.

Preview gefällig? Ihr könnt euch bis dahin aber auch schon auf anderem Wege ein Bild vom Spiel machen. Zum einen haben wir unsere Eindrücke zu The Quarry in einer Preview niedergeschrieben, zum anderen haben wir ein Video für euch, dass ihr hier seht:

Eine wichtige Info für alle, die sehnsüchtig auf The Quarry warten: Falls ihr es besonders auf den Online-Multiplayer abgesehen habt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Der Online-Multiplayer wird nicht zum Release spielbar sein, sondern wir erst am 8. Juli nachgereicht. Der lokale Multiplayer ist aber direkt zum Release mit dabei.

The Quarry erscheint am 10. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.