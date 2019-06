The Witcher 3 kommt in der Complete Edition auf die Nintendo Switch und die vergangenen Tage haben wir bereits einiges über die neue Version für die Hybridkonsole erfahren.

So soll das ganze Spiel auf eine Cartridge passen, im Handheld-Modus mit einer Auflösung von 540p laufen und darüber hinaus hat Entwickler CD Projekt Red erklärt, dass Grafik und Technik bei der Umsetzung bei weitem nicht die größten Hürden waren.

Neue Bilder von der Switch-Version

Was wir euch bei all dem Trubel um den Port allerdings noch vorenthalten haben, sind neue Bilder der Switch-Version, welche die Entwickler im Zuge der E3 2019 auf Twitter veröffentlicht haben.

Daher hier ein genauer Blick auf das, was uns wohl bis Ende 2019 auf der Switch optisch erwartet.

The Witcher 3 (Switch) ansehen

War ich selbst nach dem ersten Trailer mit Geralt als Switcher nicht wirklich von dem Gezeigten begeistert, haben mich die Bilder schon erstaunt. Klar, die Optik kommt bei Weitem nicht an die Konsolenversionen für Xbox One & PS4 und schon recht nicht an die auf Hochglanz polierte, oft gemoddete PC-Version heran. Trotzdem schaut The Witcher 3 auf der Switch doch recht hübsch aus.

Zum Vergleich hier ein Bild aus der PS4-Version:

Hat man das Meisterwerk also noch nicht gespielt oder möchte gerne unterwegs mit Plötze durch die Lande ziehen, dann scheint die Switch Stand jetzt eine brauchbare Alternative mit Abstrichen zu sein. Wie sich Geralt aber wirklich speziell in Sachen Technik schlägt, das bleibt abzuwarten.

Was sagt ihr zu den Bildern?