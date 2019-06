The Witcher 3 Switch: Das sind die größten Problemkinder des Ports

The Witcher 3 wandert auf Nintendos Konsole und wird noch in diesem Jahr zum Switcher. Wir wissen bereits, dass wir bei der Complete Edition in Sachen Auflösung einige Abstriche machen müssen. Grafisch kann der Port ebenfalls nicht mit den Versionen für PS4, Xbox One und PC mithalten.

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung der Switch-Umsetzung betrifft laut CD Projekt RED allerdings nicht Technik und Grafik.

Die Problemkinder: Steuerung und User Interface

Der Port des Fantasy-Rollenspiels wird nicht direkt von CD Projekt RED entwickelt, sondern stammt von Saber Interactive. Allerdings arbeiteten die Macher des Originals sehr eng mit dem Studio hinter der Switch-Umsetzung zusammen.

Was sagt CDPR? In einem Interview mit VGC (via Gamingbolt) verrät User Face-Koordinator Alvin Liu, dass das User Interface und die Steuerung die größten Hürden bei der Entwicklung der Switch-Version dargestellt hätten.

Spieler der PS4- und Xbox One-Version von The Witcher 3 kennen das komplexe und kleinteilige Menü des Rollenspiels. Da wird es definitiv spannend zu sehen sein, wie genau Saber Interactive und CD Projekt RED dies auf die Switch gebracht haben.

Sowohl das UI als auch die Steuerung sollen sich auf der Switch laut Entwickler "ein wenig" von den anderen Versionen unterscheiden. Inwiefern, erfahren wir irgendwann im Laufe des Jahres. The Witcher 3 für Switch soll nämlich noch 2019 auf den Markt kommen.