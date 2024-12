Die Hauptstory von The Witcher 3 war ursprünglich 150 Stunden lang und Geralt hätte Night City aus Cyberpunk 2077 einen Besuch abgestattet - Modder halten in 600-seitigem Dokument diverse Funde aus der frühen Entwicklung fest

Das REDkit-Modding-Tool bietet für das Graben nach Daten ganz neue Möglichkeiten.

Neun Jahre nach der Veröffentlichung von The Witcher 3 haben die Entwickler*innen von CD Projekt RED mit dem REDkit ein offizielles Modding-Tool mit der Community geteilt. Es soll Moddern eine Menge weiterer Möglichkeiten zur Erweiterung und Anpassung des Spiels bieten, die es zuvor nicht in diesem Rahmen gab.

Anstelle einer weiteren Mod haben Modder mithilfe des REDkits ein Dokument veröffentlicht, das eine Menge aus der Entwicklungsgeschichte des preisgekrönten RPGs verrät.

600-seitiges Dokument verrät viel über die Entwicklung aus dem Jahr 2012

Der Grund, weswegen gerade jetzt all diese Informationen ans Tageslicht gekommen sind, liegt im Entwicklungskit CD Projekt RED. Darin soll sich eine beinahe vollumfängliche String-Datenbank befinden, die die meisten Textzeilen, die im Verlauf der Entwicklung geschrieben wurden, beinhaltet.

Die Witcher-3-Modder Moonknight, Ferroxius, Crygreg und Glassfish haben folglich die Informationen aus der Datenbank gezogen und möchten diese in mehreren Dokumenten für die Nachwelt aufgearbeitet festhalten.

Der erste Band dieser Arbeit, What Lies Unseen Volume 1, haben sie nun mit der Öffentlichkeit geteilt. Der vermittelt vor allem Informationen aus der Entwicklungszeit im Jahr 2012.

Diese Inhalte wurden unter anderem gestrichen

Hauptstory sollte deutlich länger werden: Wenn ihr die Hauptstory von The Witcher 3 mit ihren mehr als 50 Stunden schon als lange empfunden habt, dann dürfte es euch überraschen, dass die Entwickler*innen von CD Projekt RED ursprünglich eine viel längere Geschichte im Sinn hatten.

Ganze 150 Stunden sollte euch die Haupthandlung rund um Geralt, Ciri und die Wilde Jagd beschäftigen.

Geralt in Night City: Weiter geht aus dem Dokument hervor, dass Geralt gemeinsam mit Avallac'h Night City aus Cyberpunk 2077 einen kurzen Besuch abstatten sollte. Die Quest “Durch Raum und Zeit“ sollte die beiden durch unterschiedliche Raum-Zeit-Portale schicken, wobei ihr erster Zwischenstopp in der modernen Stadt gewesen wäre.

Geralt hätte es gehasst: Als unterhaltsame Verbindung zu einem weiteren Spiel von CD Projekt RED hätte Geralt übrigens so gar keinen Gefallen an Night City gefunden. Die fortgeschrittene, sterbende Stadt sei ihm zu laut und stinke fürchterlich. Fühlen wir, Geralt.

Andere Geschichten und Charaktere: In der ursprünglichen Geschichte sollten Charaktere wie Iorveth aus The Witcher 2 oder Avallac'h häufiger vorkommen. Außerdem wurde die Geschichte des Blutigen Barons angepasst, da sie in der ersten Version bis zum späten Spielverlauf einen Einfluss haben sollte. Zusätzlich dazu sahen die unterschiedlichen Enden im Jahr 2012 noch deutlich düsterer aus.

Kein Gwent: Erstaunlich finden wir es auch, dass Gwent noch kein Teil der frühen Entwicklung von The Witcher 3 war. Stattdessen planten die Entwickler*innen das Armwrestling sowie Würfelpoker der beiden Vorgänger ein.

Beim immensen Erfolg des Kartenspiels sind wir froh, dass es doch noch in die finale Version des Spiels implementiert wurde. Schließlich ist es so beliebt, dass nun neun Jahre nach Release des Spiels Gwent auch endlich als echtes Kartenspiel erscheint:

Ob CD Projekt RED die Datenbank mit der Absicht zum Fund im Modkit hinterlassen hat, ist unklar. Die Modder sind aber froh um diese Goldmine an Entwicklungsinformationen, da sie bisher lediglich mit Informationen aus Interviews oder geleaktem, unfertigem Material zurechtkommen mussten.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von dem Fund? Werdet ihr einen Blick in das Dokument werfen beziehungsweise die Sache weiterhin im Auge behalten?