The Witcher 3: 60 fps auf der PS5, aber nur unter einer Bedingung

Die PS5 bietet einen umfangreiche Abwärtskompatibilität zur PS4. Nahezu sämtliche Spiele der letzten Generation laufen auch auf Sonys neuer Konsole. Teilweise merkbar verbessert, teilweise auf einem Niveau wie die originalen Fassungen.

Und diese Möglichkeit fördert auch einige interessante Beobachtungen zutage. Wie etwa der Youtube-Kanal GalacticGamer herausgefunden hat, läuft CD Projekt Reds Megahit The Witcher 3 auf der PS5 in einer auf Konsolen bei diesem Spiel nicht erreichten Framerate - 60 fps. Geralt von Rivas Abenteuer lässt sich auf der Sony-Konsole also so flüssig spielen wie nie zuvor.

Die Sache hat aber einen Haken...

Und zwar dürft ihr für diese Performance keinerlei Patches für das Spiel installiert haben. The Witcher 3 muss auf eurer PS5 also im "nackten" Zustand (Version 1.00) vorliegen, was in Zeiten von automatischen Updates etc. gar nicht so einfach ist. Wie die 60 fps-Möglichkeit aber zeigt, hat The Witcher 3 auf den Konsolen zumindest standardmäßig eine nicht begrenzte Bildrate und kann über die standardmäßigen 30 fps gepusht werden.

Allerdings: The Witcher 3 ohne Updates zu spielen, ist generell keine gute Idee. Denn ähnlich wie Cyberpunk 2077 hatte das Spiel beim Launch im Jahr 2015 einige Probleme, darunter auch schwerwiegende wie Quest-Bugs etc. CD Projekt behob alle in der Folge mit zahlreichen Patches und machte das Rollenspiel in der Folge noch besser.

Also: Kommt am besten gar nicht erst auf die Idee, den Witcher auf der PS5 in 60 fps zocken zu wollen. Die Einschränkungen durch den Pre-Patch-Status wären es vermutlich nicht wert.

The Witcher 3 ist nicht nur auf der PS4 und PS5 spielbar, sondern auch auf Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und dem PC. 2021 soll das Rollenspiel außerdem ein richtiges Next Gen-Upgrade erhalten. Alle Infos zum Upgrade von The Witcher 3 auf PS5 & Xbox Series X findet ihr hier.

Würdet ihr den Witcher in 60 fps spielen wollen?