Bye Bye, Geralt: Diese The Witcher 3-Mod lässt euch mit eurem eigenen Charakter mit individuellem Kampfstil ins Abenteuer starten

Wer keine Lust auf Geralt hat, kann sich dank Witcher 3-Mod einen eigenen Charakter bauen.

Neun Jahre nach dem ursprünglichen Release ist The Witcher 3 wieder aktuell. Das liegt am REDkit – ein umfangreiches Modding-Tool – das die Entwickler*innen von CD Projekt Red veröffentlicht haben. Dadurch wird dem Titel rund um Hexer Geralt wieder neues Leben eingehaucht und wir entdecken dadurch in der Zwischenzeit sogar gestrichene Spielinhalte.

Mod lässt euch zur Hexerin oder Zauberin werden

Die Mod von “nikich340“ deckt zwar keine gecutteten Spieleinhalte auf, lässt euch aber das Spielerlebnis dafür stark individualisieren. Vorbei sind die Tage, an denen ihr in The Witcher 3 einen festgelegten Protagonisten spielen müsst.

Nun könnt ihr nach Belieben und RPG-typisch euren Hexer selbst gestalten. Dafür könnt ihr euch frei an bereits vorhandenen NPC-Assets bedienen.

Dank der Mod könnt ihr nun euren Charakter individuell gestalten - ihr könnt nun auch eine weibliche Hexerin oder sogar eine Zauberin spielen, die auf ihre Magie anstatt Schwerter setzt. (Bild: Nexus Mods / nikich340)

Die Mod beschränkt euch nicht nur auf einen männlichen Geralt, denn ihr könnt nun auch eine weibliche Hexerin erstellen, die sich wie Geralt spielen lässt. Wie beim männlichen Hexer könnt ihr euch für das Aussehen von bereits vorhandenen NPCs bedienen. “nikich340“ hat eine zusätzliche Mod erstellt, bei der ihr sogar die Sprache eurer Hexerin entsprechend weiblich einstellen könnt.

Das größte Feature der Mod ist aber die Implementierung der Zauberin, die ihr von nun an ebenfalls spielen könnt. Die bedient sich beinahe gleich wie die Hexerin – mit der Ausnahme, dass der Schwertkampf durch weitere Zaubersprüche ersetzt wird.

Wenn ihr euch über die neue Spielweise unsicher seid, hat “nikich340“ eine Quest für die Zauberin erstellt, in der ihr die Zaubersprüche ausprobieren könnt, um euch an sie zu gewöhnen.

Neue Witcher-Inhalte soll es noch dieses Jahr im Anime Sirens of the Deep geben:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

“nikich340“ stellt in einem Trailer-Video die Mod und die darin eingeführten Features noch ein bisschen genauer vor. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus und motiviert uns auch schon wieder zu einem weiteren Spieldurchlauf mit unserem Lieblingshexer- wobei, wartet. Die Sache mit der Zauberin klingt schon ziemlich verlockend.

Ist die Mod etwas für euch?