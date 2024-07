The Witcher 3-Modder graben nach 9 Jahren gestrichene End-Cutscene aus, die euch Yennefer leider hassen lässt

Wir stellen vor: Yennefer von Vengerberg. Mächtige Zauberin, jüngstes Mitglied des Rates der Magier und On-Off-Liebhaberin von Geralt.

Fans entdecken heute noch fleißig neue Momente in Spielen wie Baldur’s Gate 3 – kein Wunder, denn an dem Spiel arbeiten die Entwickler*innen heute noch und seit der Veröffentlichung ist kein Jahr vergangen. Bei The Witcher 3 staunen wir über solche Entdeckungen weit mehr, weil dessen Release nun über neun Jahre her ist.

Modder finden gecuttete Inhalte von Yennefer und die Loge der Zauberinnen muss dran glauben

CD Projekt Red hat jedoch das Modding-Tool REDkit für den PC neun Jahre nach der Veröffentlichung des beliebten Open-World-RPGs mit der Community geteilt. Deswegen könnte nun die eine oder andere Entdeckung endlich ans Licht kommen – wie hier zum Beispiel ein mögliches Schicksal der Loge der Zauberinnen.

Ein solcher Fund ist ein gestrichener Handlungsstrang von Yennefer, der sich kurz vor dem Ende von The Witcher 3 abspielt.

Konkret hätten die gecutteten Inhalte zwischen Eredins Niederlage und dem Aufbruch zu Avallac'h, der Ciri für seine Zwecke entführt hat, stattgefunden. Hier könnt ihr euch das Video mit den entsprechenden Inhalten anschauen, darunter fassen wir das Wichtigste kurz für euch zusammen:

In diesen alternativen Szenen wacht Geralt nach seinem Kampf gegen Eredin in einem nilfgaardischen Zelt auf. Kurz darauf findet er Yennefer und die beiden bemerken, dass Ciri vermisst wird. Um ihren Standort herauszufinden, machen sich die beiden auf den Weg zu den anderen Mitgliedern der Loge. Ab hier beweisen einige fehlende Szenen, dass diese Inhalte nie ganz fertiggestellt wurden – dennoch wurde beachtlich viel vertont und animiert für Szenen, die nie das Licht der Welt erblickt hätten.

Trotz fehlender Animationen geht hervor, dass Yennefer ein Ritual der anderen Zauberinnen sabotiert. Dadurch werden die anderen Zauberinnen Philippa, Fringilla und Margarita von Nilfgaard gefangen genommen und hingerichtet. Düster, oder? Da können wir nachvollziehen, dass nicht alle Spieler*innen davon begeistert gewesen wären.

Keine zwei Monate nach der Veröffentlichung des REDkit-Tools haben Modder*innen nun diese Szene gefunden. Bei einem Spiel mit solch gigantischem Umfang wie The Wichter 3 rechnen wir mit weiteren Entdeckungen in den kommenden Monaten, die uns die bekannte Spielewelt um weitere interessante Inhalte erweitern.

