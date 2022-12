The Witcher 3-Update verwandelt stumpfes Schwert in legendäre Waffe

Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen zu The Witcher 3 bringen nicht nur ein technisches Update mit sich, sondern ändern auch viele Kleinigkeiten gegenüber dem Original. So ist es beispielsweise nun möglich, Plötze zu streicheln und die Mindesthöhe für Fallschaden wurde ebenfalls angepasst. Außerdem wurde ein nerviger Schnellreisepunkt versetzt, damit wir etwas Zeit sparen können.

Eine weitere Änderung betrifft eine Waffe, die Geralt von Riva im Laufe seines Abenteuers findet. Im Original war das Schwert noch eine nutzlose Waffe, doch in der "Next Gen"-Version verwandelt sie sich plötzlich in einen überaus nützlichen Wegbegleiter für den Hexer.

Witcher 3 macht aus Zahnstocher ein stattliches Schwert

Um welches Schwert geht es? Während der Quest-Reihe „Waffenbrüder: Skellige“ können wir versuchen den NPC Crach an Craite als Verbündeten für die große Schlacht in Kaer Morhen zu gewinnen. Als er uns offenbart, dass er uns nicht vor Ort unterstützen kann, bietet er und das legendäre Schwert Winterklinge an.

Um das Schwert ranken sich viele Mythen, von denen sogar Geralt weiß: So soll das Schwert im Drachenfeuer geschmiedet worden sein und eine unglaubliche Stärke besitzen. Doch was wir im Laufe der Originalversion von The Witcher 3 fanden, war mehr eine herbe Enttäuschung.

Was ist das Problem? Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Schwert finden, war es bereits unterlevelt. In den meisten Fällen hatten wir bereits zahlreiche Schwerter im Inventar, die stärker waren als das sagenumwobene Schwert. Mit dem Update wurde der Makel jedoch von CD Projekt beseitigt.

Was hat das Entwicklerteam geändert? Das Schwert levelt nun mit Geralt mit. Das bedeutet, dass seine Stärke sich dem Fortschritt anpasst und niemals unterpowert sein wird. So wird die Winterklinge ein treuer Begleiter, der so schnell wie möglich geholt werden sollte.

Was kann das Schwert eigentlich? Bei der Winterklinge handelt es sich um ein Stahlschwert, das gegen Humanoide eingesetzt werden sollte. Neben einem beachtlichen Schaden hat das Schwert die Boni Rüstungsdurchbohrung, Kritischer Treffer-Bonus und Chance auf Einfrieren.

Freut ihr euch, dass auch solche Kleinigkeiten für das "Next Gen"-Upgrade angepasst wurden oder hättet ihr Verbesserungen lieber an anderer Stelle gesehen?