The Witcher 3: Eine umfangreiche Quest wurde von CD Projekt Red gestrichen - bald bringen sie Fans per Mod ins Spiel

Eine komplette Questline sollte sich in The Witcher 3 eigentlich noch viel eingehender mit dem Krieg und allem Drumherum auseinandersetzen.

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David Molke
11.06.2026 | 17:01 Uhr

The Witcher 3 bekommt eine gestrichene Questline zurück, wenn diese Fans ihr Vorhaben vollenden. The Witcher 3 bekommt eine gestrichene Questline zurück, wenn diese Fans ihr Vorhaben vollenden.

Nach all den Jahren wird The Witcher 3 gleich doppelt erweitert. Zum einen wartet da natürlich das offizielle Songs of the Past-Add-On, zum anderen werkeln aber auch einige Fans an einer umfangreichen Mod. Diese Mod soll eine ganze Menge gestrichener Inhalte zurückbringen, die es nicht mehr ins Spiel geschafft haben.

The Witcher 3-Fans bringen WAR-Questline per Mod zurück

Ursprünglich wollte das The Witcher 3- und Cyberpunk 2077-Team CD Projekt RED wohl noch ein paar Quests und Inhalte ins Spiel packen, hat das dann aber nicht mehr pünktlich zum Release von The Witcher 3 geschafft. Aber dank einiger Fans kommen wir bald wohl trotzdem in den Genuss dieses Contents.

Video starten 26:56 Witcher 3: Songs of the Past - Das müsst ihr wissen!

Mit Hilfe des von CDPR veröffentlichten REDKit-Tools konnten Dataminer nämlich die String-Datenbanken des Spiels auseinandernehmen und haben dort einiges gefunden. Zum Beispiel das gesamte Skript und die ursprünglichen Pläne rund um die sogenannte WAR-Questline.

Intern soll CD Projekt RED so nämlich die Reihe an Missionen und Story-Inhalten genannt haben, die dann letzten Endes größtenteils gar nicht oder nur stark abgewandelt ins Spiel gekommen sind. Die Fans arbeiten jetzt mit genau demselben Toolkit daran, sie wiederherzustellen und so zusammenzubasteln, wie das ursprünglich wohl einmal geplant war.

Bei Nexusmods wurde von der Gruppe hinter dem sogenannten WAR Project jetzt sogar eine erste Demo zu ihrer Mod veröffentlicht. Die ist natürlich noch nicht vollständig und enthält erstmal nur einen Teil des wiederhergestellten, geschnittenen Contents, aber der Rest soll irgendwann 2027 folgen.

Was euch dann erwartet, grenzt schon fast an eine komplette, vollwertige Erweiterung. Insgesamt wird von über 10 Stunden Inhalten ausgegangen, was durchaus ordentlich ist und sich auch vor den beiden bisherigen Erweiterungen zumindest gemessen am Umfang nicht verstecken muss.

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Die Inhalte der Mod

Insgesamt haben wir es im fertigen Projekt dann mit 12 Quests zu tun, die gemeinsam die sogenannte Catriona- oder Plague-Storyline aus dem Jahr 2014 bilden. Mit dabei sind Iorveth, Hector Krafft Ebbing und Roche sowie seine Partisanen.

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Einige Örtlichkeiten, die ihr aus The Witcher 3 schon kennt, waren ursprünglich für ganz andere Dinge geplant und werden dementsprechend durch die Mod angepasst.

Allerdings streicht sie auch einige Quests aus dem fertigen Spiel, die nicht mehr zu der wiederhergestellten Story passen. Das Ganze soll sich aber auch per Knopfdruck wieder rückgängig machen lassen.

Wie findet ihr die Aussicht auf noch mehr neue The Witcher 3-Inhalte?

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