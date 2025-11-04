Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit sprechen sie nun weniger denn je miteinander. Der Autor von „The Witcher“ bestätigt, dass er nicht an Witcher 4 mitgearbeitet hat

Andrezj Sapkowski ist kaum an der Entwicklung von The Witcher 4 beteiligt, darüber aber nicht traurig.

Jonas Herrmann
04.11.2025 | 20:00 Uhr

Die Witcher-Bücher wurden extrem erfolgreich als Spiele und Serie adaptiert. Die Witcher-Bücher wurden extrem erfolgreich als Spiele und Serie adaptiert.

The Witcher ist eines der erfolgreichsten modernen Fantasy-Universen. Andrzej Sapkowski, der Autor der Bücher, ist allerdings kein allzu großer Fan der Spiele und der Netflix-Serie. Am nächsten Teil ist er deshalb auch kaum beteiligt.

The Witcher 4 entsteht ohne den Buch-Autor

Bei der Vorstellung des neuesten Witcher-Romans "Kreuzweg der Raben", wurde Sapkowski auch nach den Spielen von CD Projekt Red gefragt. Besonders interessant ist dabei natürlich der nächste Teil, The Witcher 4, der wohl frühestens 2027 erscheint (via 3DJuegos).

Video starten 2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Wie GamesRadar+ berichtet, hat Sapkowski dabei bestätigt, dass er nicht an der Entwicklung des neuen Spiels beteiligt sei. In der Vergangenheit habe CD Projekt Red ihn häufiger mit Fragen konfrontiert, dies passiere mittlerweile aber nur noch selten.

Schwierige Beziehung: Das könnte nicht zuletzt daran liegen, dass CD Projekt Red und Sapkowski nicht die beste Beziehung zueinander haben. 2018 zog der Autor etwa vor Gericht, um eine höhere Gewinnbeteiligung nach dem Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt zu erwirken.

Zudem äußerte er sich immer wieder negativ über die Adaptionen, die seiner Meinung nach niemals an das Original heranreichen könnten. Erst kürzlich zeigte er sich beispielsweise so verärgert über ein Detail aus den Spielen, dass er überlegt, die entsprechende Stelle aus den Büchern zu streichen:

Der Schöpfer von The Witcher ist sauer auf CD Projekt und erwägt wegen der Spiele sogar, eine Stelle in den Büchern anzupassen
von Kevin Itzinger
Der Schöpfer von The Witcher ist sauer auf CD Projekt und erwägt wegen der Spiele sogar, eine Stelle in den Büchern anzupassen

Mittlerweile ist zumindest der Rechtsstreit beendet. Wie der Autor weiter verrät, seien die Verträge zwischen ihm und dem Studio mittlerweile sehr gut. Er dürfte also ordentlich von The Witcher 4 profitieren, auch wenn er selbst gar nicht daran mitarbeitet.

Eine eigene Welt: Auf der anderen Seite hat sich CD Projekt Red aber vermutlich auch einfach weiter von der Vorlage gelöst. The Witcher 3 und die DLCs gelten auch heute noch als eines der besten Rollenspiele überhaupt und die Entwickler*innen haben bewiesen, dass sie tolle Geschichten auch ohne direkte Vorlage erzählen können.

Bei The Witcher 4 werden sie das so oder so tun müssen. Das Spiel wird nämlich nach den Geschehnissen aus den Büchern angesiedelt sein, sodass CD Projekt Red eigenen Erzählungen erfinden muss, aber auch eigene Wege gehen kann.

Habt ihr die Witcher-Bücher gelesen? Gefallen sie euch besser als die Spiele oder zieht ihr sogar die Serie vor?

zu den Kommentaren (12)
Kommentare(12)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Witcher 4

The Witcher 4

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 23 Stunden

Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit sprechen sie nun weniger denn je miteinander. Der Autor von „The Witcher“ bestätigt, dass er nicht an Witcher 4 mitgearbeitet hat

vor 6 Tagen

Nach Witcher Season 4 ist die Serie für mich gestorben - Das Problem ist aber nicht Liam Hemsworth

21.06.2025

The Witcher: Kaum jemand kennt ihn, aber ohne diesen Mann würde es Geralt in den Spielen gar nicht geben

17.06.2025

The Witcher 4 - Ein Glück, CD Projekt wirft die Art von Quests über Bord, die wir ohnehin alle hassen

16.06.2025

The Witcher 4 wird erstmals nicht primär für PC sondern für Konsolen entwickelt - und Schuld ist Cyberpunk
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons + Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben

vor 17 Minuten

LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons & Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben
Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen

vor 32 Minuten

Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen
The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat

vor 47 Minuten

The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind "großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat"
Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten

vor einer Stunde

Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten
mehr anzeigen