The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?

Welche Witcher-Staffel hat euch bisher am besten unterhalten?

Seit dem 30. Oktober läuft die vierte Staffel der Witcher-Serie auf Netflix. Die unterscheidet sich zu den vorherigen Staffeln nicht nur im Grundton, sondern bietet mit Liam Hemsworth auch einen neuen Geralt von Riva – wegen künstlerischer Differenzen wurde Henry Cavill nämlich ersetzt.

Staffel 4 fühlt sich dadurch merklich anders an. Aber ist das nun gut oder schlecht? Die schlechten Einschaltquoten sprechen gegen die Änderungen, allerdings finden sich im Internet auch viele begeisterte Zuschauer*innen.

Hier im Trailer bekommt ihr den neuen Geralt zu sehen:

2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Autoplay

Daher wollen wir von euch wissen, wie euch die neue Staffel gefällt, indem ihr uns verratet, welche Season eure Liebste ist. Welche Staffel hat euch am besten unterhalten und zugesagt?

Die Gründe für eure Wahl können vielseitig sein. Sicherlich spielt dabei auch eine Rolle, ob ihr nur die Bücher, Spiele oder gar beides kennt – oder eben nicht.

Zudem nimmt Staffel 1 eine besondere Rolle ein. Da in dieser die Kurzgeschichten mit verschiedenen Zeitlinien erzählt wurden, was für viele Zuschauer*innen eher verwirrend war, fühlte sie sich anders an als Staffel 2 und 3, die mit Cavill einer einzelnen, durchgängigen Handlung folgen.

In Staffel 4 macht sich Hemsworth dagegen auf die Suche nach Ciri, allerdings weicht die Erzählung ohne Cavill nun auch mehr von den Büchern ab.

Der wohl größte Faktor ist aber vermutlich, ob ihr lieber Henry Cavill oder Liam Hemsworth als Hexer zuschaut. Das macht nicht nur einen optischen Unterschied, die beiden verleihen dem Hexer auch jeweils eine andere Note. Während Cavill als Geralt noch mürrischer und unnahbarer war, wird er von Hemsworth emotional vielschichtiger und humorvoller dargestellt, was auch den Grundton der Serie stark beeinflusst.

Ihr seht also, hier geht es nicht nur darum, ob ihr eher Team Cavill oder Hemsworth seid, es spielen noch weitere Punkte eine Rolle.

Umso gespannter sind wir, welche Season euch bisher am besten gefallen hat und vor allem warum. Schreibt uns eure Wahl und Begründung gerne in die Kommentare.