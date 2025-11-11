The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?

In Staffel 4 ersetzt Liam Hemsworth Henry Cavill als Geralt. Wir würden gerne von euch wissen, welche Season ihr am besten findet.

Annika Bavendiek
11.11.2025 | 06:55 Uhr

Welche Witcher-Staffel hat euch bisher am besten unterhalten? Welche Witcher-Staffel hat euch bisher am besten unterhalten?

Seit dem 30. Oktober läuft die vierte Staffel der Witcher-Serie auf Netflix. Die unterscheidet sich zu den vorherigen Staffeln nicht nur im Grundton, sondern bietet mit Liam Hemsworth auch einen neuen Geralt von Riva – wegen künstlerischer Differenzen wurde Henry Cavill nämlich ersetzt.

Staffel 4 fühlt sich dadurch merklich anders an. Aber ist das nun gut oder schlecht? Die schlechten Einschaltquoten sprechen gegen die Änderungen, allerdings finden sich im Internet auch viele begeisterte Zuschauer*innen.

Hier im Trailer bekommt ihr den neuen Geralt zu sehen:

Video starten 2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Daher wollen wir von euch wissen, wie euch die neue Staffel gefällt, indem ihr uns verratet, welche Season eure Liebste ist. Welche Staffel hat euch am besten unterhalten und zugesagt?

Die Gründe für eure Wahl können vielseitig sein. Sicherlich spielt dabei auch eine Rolle, ob ihr nur die Bücher, Spiele oder gar beides kennt – oder eben nicht.

Zudem nimmt Staffel 1 eine besondere Rolle ein. Da in dieser die Kurzgeschichten mit verschiedenen Zeitlinien erzählt wurden, was für viele Zuschauer*innen eher verwirrend war, fühlte sie sich anders an als Staffel 2 und 3, die mit Cavill einer einzelnen, durchgängigen Handlung folgen.

In Staffel 4 macht sich Hemsworth dagegen auf die Suche nach Ciri, allerdings weicht die Erzählung ohne Cavill nun auch mehr von den Büchern ab.

The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: "Ich habe zuerst ein bisschen gezögert"
von Samara Summer
The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: Ich habe zuerst ein bisschen gezögert
The Witcher Staffel 5: Release, Cast, Story - Alle bekannten Infos zur letzten Season der Netflix-Serie
von Eleen Reinke
The Witcher Staffel 5: Release, Cast, Story - Alle bekannten Infos zur letzten Season der Netflix-Serie
The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein
von David Molke
The Witcher: Netflix hat klammheimlich ein Prequel zu Staffel 4 veröffentlicht und es führt einen viel brutaleren Hexer als Geralt ein

Der wohl größte Faktor ist aber vermutlich, ob ihr lieber Henry Cavill oder Liam Hemsworth als Hexer zuschaut. Das macht nicht nur einen optischen Unterschied, die beiden verleihen dem Hexer auch jeweils eine andere Note. Während Cavill als Geralt noch mürrischer und unnahbarer war, wird er von Hemsworth emotional vielschichtiger und humorvoller dargestellt, was auch den Grundton der Serie stark beeinflusst.

Ihr seht also, hier geht es nicht nur darum, ob ihr eher Team Cavill oder Hemsworth seid, es spielen noch weitere Punkte eine Rolle.

Umso gespannter sind wir, welche Season euch bisher am besten gefallen hat und vor allem warum. Schreibt uns eure Wahl und Begründung gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Witcher 3: Wild Hunt
Amazon
The Witcher 3: Wild Hunt
ab 39,90 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: Rollenspiel

Release: 19.05.2015 (PC, PS4, Xbox One), 15.10.2019 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Stunden

The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?

vor einer Woche

Nach Witcher Season 4 ist die Serie für mich gestorben - Das Problem ist aber nicht Liam Hemsworth

08.10.2025

The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

05.10.2025

Der Schöpfer von The Witcher ist sauer auf CD Projekt und erwägt wegen der Spiele sogar, eine Stelle in den Büchern anzupassen

18.08.2025

The Witcher: Die Runen auf Geralts Silberschwert haben eine versteckte Bedeutung - das steckt dahinter
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Anno 117 auf Metacritic: Das beste Ubisoft-Spiel des Jahres

vor 9 Minuten

Anno 117 auf Metacritic: Das beste Ubisoft-Spiel des Jahres
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)   5     10

vor 23 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)
Nintendo Direct angekündigt: Neues Event findet schon morgen statt - und fokussiert sich auf Marios neuestes Abenteuer auf der Leinwand

vor einer Stunde

Nintendo Direct angekündigt: Neues Event findet schon morgen statt - und fokussiert sich auf Marios neuestes Abenteuer auf der Leinwand
The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?   1

vor 2 Stunden

The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?
mehr anzeigen