The Witcher 4: Ciri ist laut CDPR genauso wichtig oder sogar wichtiger als Geralt - und wer das nicht versteht, hat in The Witcher 3 nicht richtig aufgepasst

Ciri spielt nicht nur die Hauptrolle in The Witcher 4, sondern auch eine der wichtigsten in The Witcher 3.

The Witcher 4 tritt in die riesigen Fußstapfen von The Witcher 3, einem Spiel, das lange Zeit als Blaupause für gute Quests und Open World-Spiele gefeiert wurde. Das ist natürlich kein Pappenstiel und dürfte alles andere als einfach für Entwicklerstudio CD Projekt RED werden. Die wahre Herausforderung liege allerdings angeblich darin, der Community zu verdeutlichen, dass Ciri vielleicht sogar wichtiger als Geralt ist.

In The Witcher 4 spielen wir Ciri und das ist nach The Witcher 3 nur konsequent – sie steht eigentlich im Mittelpunkt

Darum geht's: The Witcher 4 wurde vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem ersten Cinematic Trailer angekündigt, der schon einmal klar macht, wohin die Reise geht. Es wird wieder düster, aber dieses Mal spielen wir nicht Geralt von Riva, sondern Ciri. Was für manch einen vielleicht nicht so leicht zu akzeptieren sein wird.

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Geralt ist extrem beliebt: Der Protagonist der äußerst erfolgreichen Spiele-Trilogie, Hauptfigur der Bücher und der Netflix-Serie steht nicht ohne Grund im Mittelpunkt der Reihe. Aber mit The Witcher 4 ist es an der Zeit, den Staffelstab endgültig an Ciri und damit die nächste Generation zu übergeben.

Im Interview mit Revenant erklärt David Cordero, seines Zeichens die Leitung der Cinematic-Animationen bei Cyberpunk 2077, es könnte nicht ganz einfach werden, die beinharten Geralt-Fans davon zu überzeugen, dass Ciri mindestens genauso wichtig ist wie ihr Ziehvater, wenn nicht sogar wichtiger.

Warum Ciri als Hauptcharakter so wichtig ist, erklärt Kollegin Linda in der unten verlinkten Kolumne:

Das sei ihm zufolge eine deutlich größere Herausforderung als das Gameplay oder die Hintergrund-Geschichten richtig hinzubekommen, weil Geralt eben so beliebt sei. Gleichzeitig hat er aber auch noch eine beruhigende Versicherung für alle, die gar nicht ohne den Hexer können:

"Das bedeutet nicht, dass Geralt in dieser Welt nicht existiert."

Alle, die The Witcher 3 gespielt haben, müssten eigentlich wissen, wie wichtig Ciri ist

Auch wenn wir Ciri in The Witcher 3 nicht so lange spielen können wie Geralt, nimmt sie doch eine zentrale und äußerst wichtige Rolle ein. Immerhin verbringen wir mit dem Hexer einen Großteil unserer Spielzeit damit, nach der vermissten Ziehtochter zu suchen.

Ciri verfügt außerdem über extrem mächtige magische Kräfte, die die Hexer-Fähigkeiten von Geralt bei Weitem übersteigen und sie auch für unsere Feinde stets ganz besonders interessant machen.

Aber spätestens gegen Ende von The Witcher 3 wird dann überdeutlich, dass die Wichtigkeit der jungen Frau die des alten Mannes ebenfalls deutlich übersteigt. Sie ist in der Lage, Dinge zu erreichen, auf die er niemals hoffen kann. Mehr wollen wir an dieser Stelle lieber nicht spoilern, aber ihr wisst ja wahrscheinlich ohnehin, was gemeint ist.

Wer wichtiger ist, dürfte damit feststehen, aber was meint ihr: Wer ist stärker – Geralt oder Ciri?