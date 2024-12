The Witcher 4-Macher bestätigen, dass es wieder Romanzen im Spiel geben wird - und für Ciri könnte das eine queere Beziehung bedeuten

Hier seht ihr Ciri aus The Witcher 4.

The Witcher 4 wurde in einem ersten Trailer präsentiert und das wirft natürlich direkt vielfältige Fragen über das Spiel auf. Eine davon – die zu möglichen Romanzen – wurde jetzt schon von den Entwickler*innen beantwortet: Ja, es wird auf jeden Fall Romanzen in The Witcher 4 geben, wenn wir das wollen. In einem Interview verraten die Menschen hinter CD Projekt REDs neuem Open World-Titel aber noch mehr.

The Witcher 4 hat wieder Romanzen und das enthüllen die Entwickler*innen

Darum geht's: Bei den Game Awards 2024 wurde The Witcher 4 zum ersten Mal mit einem richtigen Trailer angekündigt. Der hat überdeutlich klar gemacht, dass wir dieses Mal Ciri als Hauptfigur steuern, die mittlerweile eine waschechte Hexerin geworden ist. Hier könnt ihr euch das schön ausführliche Video ansehen, um einen ersten Eindruck zu bekommen:

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

So steht es um Romanzen: Ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt auch als Ciri mit anderen Leuten anbandeln, so wie es die The Witcher-Tradition will. Das haben die Entwickler*innen jetzt in einem Interview mit GameSpot bestätigt. Auf die Frage antworten sie wie folgt:

"Absolut. Es ist ein Teil der Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln. Es ist ein Teil der menschlichen Natur. Es ist eine sehr normale Sache. Ohne das wären wir glaube ich nicht in der Lage, eine richtig vollwertige Story zu erzählen." "Es ist ein wichtiger Part des Lebens." "Aber wie immer wollen wir dem ganzen richtig viel Aufmerksamkeit schenken und es super überzeugend und sehr bedeutungsvoll machen. Damit es nicht einfach nur eine Romanze um der Romanze willen ist. Das ist nicht die CDPR-Art."

Das bedeutet wohl auch queere Beziehungen

Ciri konnte bereits in The Witcher 3 als queer definiert werden und ist auch laut dem Autoren der The Witcher-Bücher eine bisexuelle Hexerin. In den Büchern selbst kommt das genauso vor. Dementsprechend dürften die Romanzen-Optionen in The Witcher 4 ebenfalls jede Menge vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

Was verraten die Macher noch? Im Interview wird zusätzlich noch erklärt, dass Ciri definitiv die Kräuterprobe hinter sich gebracht hat und eine richtige Hexerin mit allem Drum und Dran geworden ist. Allerdings bleiben die Details vorerst noch geheim.

Es heißt jedenfalls seitens der Entwickler*innen, dass Ciri dem Ganzen ihre eigene Marke verpasst und die Spieler*innen gemeinsam mit ihr wachsen und viele Entscheidungen treffen können.

Wie gefällt euch die Aussicht auf queere Romanzen als Ciri in The Witcher 4?