The Witcher 4 Map-Größe: CDPR macht erste große Versprechungen zur Spielwelt und Questanzahl - und The Witcher 3-Fans können sich freuen

CDPR hat sich bereits zur Map von The Witcher 4 geäußert.

CD Projekt RED hat im Zuge der Game Awards 2024 den allerersten Trailer zu The Witcher 4 veröffentlicht, bis zum Release des kommenden RPGs werden vermutlich aber noch einige Jahre ins Land ziehen. Handfeste Infos zum neuen Hexer-Abenteuer sind ebenfalls rar gesät, überraschenderweise gibt es aber schon erste Infos zur Map-Größe und Anzahl der Quests in The Witcher 4!

Erste Infos zur Map-Größe und Quest-Anzahl bekannt

Das ist neu: Die neuesten Infos zu The Witcher 4 stammen aus einem Video-Interview des YouTube-Channels Skill Up, in dem Game Director Sebastian Kalemba und Executive Producer Gosia Mitrega über das kommende Abenteuer quatschen.

Vergleichbar mit The Witcher 3: Dabei äußert sich Kalemba eben auch zur Open World von The Witcher 4 und verrät, dass sich das kommende RPG in puncto Map-Größe an seinem Vorgänger The Witcher 3 orientiert:

Ja, die Karte ist von der Größe her definitiv mehr oder weniger gleich (Anm. d. Red.: im Vergleich zu The Witcher 3). Die Anzahl der Quests ist mehr oder weniger gleich. Aber auch hier gilt: Ja, das Spiel wird groß, aber auch das Spiel und der Ehrgeiz des gesamten Teams sind riesig [...].



Deshalb möchten wir in erster Linie ein äußerst fesselndes Erlebnis bieten. Auch hier gilt: Qualität geht vor Quantität, aber wir können es auf jeden Fall versprechen. Ja. Das Spiel wird ziemlich groß, oder? Vergleichbar mit allem, was wir bisher vorbereitet haben, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es 90 % oder 85 % sein werden.

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Autoplay

Wer The Witcher 3 gespielt hat, weiß: Die Karte des 2015 veröffentlichten Rollenspiels ist riesig, auch dann wenn wir die Spielwelt der Erweiterung Blood and Wine außen vor lassen. Die Map des Hauptspiels teilt sich in sechs unterschiedliche Bereiche auf, die wir frei erkunden können. Ob The Witcher 4 eine zusammenhängende Open World oder ebenfalls abgetrennte, frei erkundbare Areale bieten wird, geht aus dem Interview nicht hervor.

Auch bei der Anzahl der Quests soll sich TW4 an Wild Hunt orientieren, es wird also erneut jede Menge abseits des Weges zu entdecken geben. The Witcher 3 bietet um die 50 Hauptquests und über 270 Nebenquests und Aktivitäten. Unklar ist ob sich Kalemba bei seiner Aussage zur Questanzahl von The Witcher 4 nur auf die Hauptgeschichte oder auch auf die Nebenquests bezieht.

Was wir außerdem über The Witcher 4 wissen

8:27 Was verrät der Trailer zu The Witcher 4 wirklich?

Autoplay

Neues Abenteuer, neue Heldin: Im Zuge der Game Awards 2024 wurde der Debüt-Trailer zu The Witcher 4 veröffentlicht, der uns auch gleich den neuen Hauptcharakter des kommenden Abenteuers vor Augen führt: Der gute alte Geralt hat im vierten Serienteil nämlich ausgedient und macht Platz für seine Ziehtochter Ciri, die jetzt als Hexerin durch die Lande streift und auf Monsterjagd geht.

Alle bisherigen Infos zu The Witcher 4 haben wir in unserer großen GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

The Witcher 4 hat weder ein konkretes Release-Datum, noch einen Release-Zeitraum. Das Spiel hat erst im November 2024 die Pre-Production-Phase verlassen, befindet sich also erst seit kurzer Zeit "richtig" in Entwicklung.

Wir müssen uns vermutlich also noch eine ganze Weile gedulden, bis Ciris Abenteuer auf den Markt kommt, aktuell rechnen wir mit einem Release frühestens in 2027.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an The Witcher 4? Und spezifischer: Was genau erhofft ihr euch von der Open World des kommenden Rollenspiels?