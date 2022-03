The Witcher 4: Das Medaillon aus dem Teaser und was es mit Ciri zu tun hat

Die Ankündigung zu "The Witcher 4"hat für viel Begeisterung, aber auch für einige Verwirrung gesorgt. Zu sehen gab es bisher nur ein Medaillon - und es war definitiv nicht das von Geralt. Zudem weist der Satz "Eine neue Saga beginnt" darauf hin, dass möglicherweise eine andere Hauptperson übernimmt. Warum das Ciri sein könnte, beziehungsweise, was sie mit dem gezeigten Anhänger zu tun hat, erklären wir euch hier.

Hexer-Medaillons

Darum geht es: Geralt ist bekannt für das markante Wolfs-Medaillon, das in The Witcher 3 klobig und gezackt ist - und das in der Serie etwas anders aussieht. Der Halsschmuck hat einen praktischen Nutzen, da es in der Nähe von Magiequellen oder magischen Wesen vibriert. Zudem weist es ihn als Mitglied der Wolfsschule, also einer bestimmten Bruderschaft, aus.

Die sechs Hexerschulen, die in Spielen, Comics oder Büchern erwähnt werden, sind:

Wolfsschule

Greifenschule

Schlangenschule

Bärenschule

Mantikorschule

Katzenschule

Das Medaillon - Katzenschule?

Der gezeigte Anhänger lässt sich am ehesten als Anhänger der Katzenschule identifizieren, auch wenn er ein wenig vom hier auf fandom.com gezeigten Design abweicht. Aber Moment mal - Was hat nun Ciri damit zu tun? Hat sie nicht in The Witcher 3 auch einen Wolfs-Anhänger?

Doch, das ist richtig. Allerdings hängt sie sich in einem der Romane ein Katzen-Medaillon um den Hals. In "Die Dame vom See" nimmt sie dieses und andere einem Kopfgeldjäger namens Leo Bonhart ab. Dieser hat es von einem Hexer gestohlen.

Bedeutet das mit Sicherheit, dass Ciri die neue Hauptperson ist? Nein, das ist im Moment noch nicht sicher, aber doch eine sehr naheliegende Möglichkeit. Es wäre die klassische Übergabe des Staffelstabs an die nächste Generation. Ciri ist bei Fans bereits bekannt und beliebt und ihr Charakter bietet viel Potenzial für weitere Abenteuer.

Ist es sicher die Katzenschule?

Da das Medaillon im Teaser von den bekannten Designs der Katzenschule abweicht, ist es nicht sicher, dass es sich wirklich um diese Hexer-Vereinigung handelt - auch wenn viele Fans dies aufgrund des Trailers annehmen, da es ein logischer Schritt wäre, Ciri einzusetzen.

Einigen Fans ist aufgefallen, dass der Anhänger eher an einen Luchs erinnert. Die Luchsschule ist allerdings nur ein Teil der Fan-Fiction und es ist fraglich, ob CD Projekt Red darauf zurückgreifen würde. Es ist aber möglich, dass wir eine ganz neue Schule - und auch eine neue Protagonistin oder einen neuen Protagonisten - zu sehen bekommen, die oder der bisher noch nie aufgetaucht ist.

Bisher ist die ganze Sache also reichlich mysteriös und wir können nur hoffen, dass wir bald weitere Infos erhalten.

Was denkt ihr, was das Medaillon uns sagen soll? Glaubt ihr, es lässt sich Ciri und der Katzenschule zuordnen?