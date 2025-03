The Witcher 4: Wer auf einen Release in 2026 gehofft hat, muss jetzt tapfer sein - CD Projekt nennt frühestes Release-Jahr

Ciri spielt die Hauptrolle in The Witcher 4, aber vor 2027 werdet ihr nicht in ihre Rolle schlüpfen können.

The Witcher 4 wird heiß erwartet, aber ihr müsst euch wohl oder übel noch eine ganze Weile gedulden. Das nächste große CD Projekt RED-Rollenspiel erscheint nämlich mit Sicherheit nicht mehr dieses und auch nicht nächstes Jahr. Der früheste Release-Termin für den Titel liegt damit also im Jahr 2027.

The Witcher 4-Macher betreiben Erwartungs-Management: Das Spiel erscheint frühestens 2027

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde bekannt gegeben, dass The Witcher 4 in die Produktion startet. Dann gab es sogar einen ersten, beeindruckenden Trailer. Da konnten bei dem einen oder anderen Fan durchaus die unrealistischen Hoffnungen geweckt werden, dass das Spiel womöglich bis Ende nächstes Jahr erscheint.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Autoplay

Release von The Witcher 4 nicht vor 2027: In einem Finanzbericht zum Fiskaljahr 2024 macht Entwicklerstudio CD Projekt RED jegliche Hoffnung zunichte, dass wir vielleicht schon nächstes Jahr Ciri als Hexerin spielen könnten.

Dabei war das ursprünglich wohl mal geplant: Es gab intern wohl ein Motivationsprogramm, dass die Leute dazu bewegen sollte, bis Ende 2026 fertig zu werden, um bestimmte Finanz-Ziele zu erreichen. Aber mittlerweile wurde sich davon verabschiedet:

"Wir werden noch kein genaues Launch-Datum für das Spiel ankündigen. Alles, was wir jetzt teilen können ist […], dass das Spiel nicht innerhalb des Zeitraums auf den Markt kommen wird […], der am 31. Dezember 2026 endet."

Entwickler hat wohl aus Cyberpunk 2077 gelernt: Das ursprüngliche Ziel war offenbar etwas zu optimistisch und angesichts der Tatsache, dass erst Ende 2024 so richtig mit der Produktion losgelegt wurde, auch unrealistisch.

Sehr viel mehr Infos zu The Witcher 4 haben die Entwickler bereits vor einiger Zeit unserem Schwester-Magazin GameStar verraten. In der umfangreichen Preview werden diverse Fragen beantwortet, die über das, was im Trailer zu sehen ist, weit hinausgehen.

Wann kommt The Witcher 4 denn jetzt? Das steht aktuell noch in den Sternen. Frühestens eben 2027, aber womöglich auch erst 2028. Immerhin ist die Produktion erst Ende 2024 angelaufen und beim Vorgänger hat dieser Prozess ganze vier Jahre in Anspruch genommen.

Wir können nur hoffen, dass sich das Release-Debakel von Cyberpunk 2077 nicht wiederholt. In diesem Sinne sollen sich die Menschen bei CD Projekt RED lieber noch etwas mehr Zeit nehmen, um dann ein runderes Produkt abzuliefern.

Welchen Release-Zeitraum haltet ihr für wahrscheinlich und was würdet ihr euch wünschen?