The Witcher 4: Eine von Ciris Waffen ist ein Callback zum allerersten Witcher 1-Trailer - und nein, es sind nicht die Schwerter

Im Trailer zu Witcher 4 zollt Ciri durch ihre Waffenwahl einen Tribut an ihren Ziehvater Geralt.

Es ist noch nicht lange her, dass wir auf den Game Awards 2024 einen ersten Einblick in The Witcher 4 bekommen haben. Der Enthüllungstrailer stellt Geralts Ziehtochter Ciri als neue Protagonistin des Spiels vor und ermöglicht ihr zu zeigen, was in ihr steckt. Dazu gehört ihr gekonnter Umgang mit Waffen, von denen eine verdächtig an Geralts frühe Tage erinnert.

Ciri kämpft mit einer Kette – wie schon Geralt im ersten Witcher-Trailer

Witcher-Fans dürfte schon längst bekannt sein, dass Ciri eine begnadete Kämpferin ist. Alle anderen werden das spätestens im Enthüllungstrailer zu The Witcher 4 bemerkt haben.

Im Kampf gegen einen sogenannten Bauk scheut sie dabei weder Kosten noch Mühen und beweist dabei ihr gelerntes Handwerk als Hexerin, indem sie sich entsprechend mit einem Trank auf den kommenden Kampf vorbereitet. Danach heizt sie dem Bauk mit ihrem Schwert ordentlich ein, ehe sie zu einer Kette greift, um das Monster zu erledigen.

Ab Minute 04:25 könnt ihr die entsprechende Stelle im Trailer sehen, in der Ciri ihre Kette hervorholt:

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

In einem offiziellen Analyse-Video auf YouTube verrät Game Director Sebastian Kalemba von CD Projekt RED, dass dieser Griff zur Kette eine bewusste Hommage an den ersten Trailer zu The Witcher ist.

Ab Minute 03:05 könnt ihr im unteren Video sehen, wie Geralt im Kampf gegen eine Striege ebenfalls eine Kette hervorholt, um das Monster zu bekämpfen.

Wie der Vater, so die Tochter: Die Parallele ist unserer Meinung nach gelungen, auch wenn sie ein klitzekleines Detail aus einem Trailer für ein Spiel aufgreift, das vor über 15 Jahren erschienen ist.

Das betont nur nochmals, wie viel Ciri von ihrem Ziehvater Geralt in der Ausbildung zur Hexerin gelernt hat. Ihre eigene Note wird aber auch gleich ersichtlich: So verstärkt sie die Kette mit einem Feuer-Zauber, nachdem sie damit den Hals des Bauks umschlingt. Passend für eine Schülerin der Zauberin Yennefer.

Ciri ist trotzdem auch ihr eigener Charakter

So spannend solche Hommagen sind und so gerne wir Parallelen zwischen Geralt und Ciri sehen, weil die Beziehung des vom Schicksal verbundenen Vater-Tochter-Paares einfach rührend ist, wird Ciri nicht zu einer reinen Kopie von Geralt. Auch das wird schon im allerersten Trailer zu The Witcher 4 klar.

Während Geralt meist gelassen bleibt und einen kühlen Kopf bewahrt, versteckt Ciri ihre Missbilligung gegenüber den Menschen im Trailer nicht. Auch im späteren Kampf gegen den Bauk wird klar, dass ihre Wut Teil ihres Kampfstils ist. Das bietet nicht nur Zündstoff in den unterschiedlichsten Situationen, sondern birgt auch das Potenzial für einen unglaublich spannenden Charakter.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Beobachtungen der GamePro-Community: Sind euch die Ketten im Trailer überhaupt noch in Erinnerung geblieben oder habt ihr die Hommage an den ersten Witcher-Trailer sogar erkannt?