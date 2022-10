The Witcher & Cyberpunk: CDPR kündigt Multiplayer für 'die meisten' neuen Spiele an

Das The Witcher- und Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt RED will nicht nur haufenweise neue Spiele auf den Markt bringen, sondern die auch noch mit Multiplayer-Modi ausstatten. Zumindest heißt es in einem Tweet des offiziellen Accounts, dass die meisten kommenden Spiele aus dem Hause CDPR auch Multiplayer-Möglichkeiten bieten sollen. Bei einigen wissen wir es schon genau, vieles bleibt aber noch unklar.

Darum geht's: CDPR hat gestern einen Ausblick auf die Zukunft des Studios und seine Pläne gegeben. Die umfassen nicht nur ein Sequel zu Cyberpunk 2077 und die bereits angekündigte neue The Witcher-Trilogie, sondern auch noch zwei weitere The Witcher-Spiele und eine komplett neue Marke.

Mutliplayer für die meisten: Im selben Atemzug wurde auch noch enthüllt, dass "die meisten" dieser neuen Spiele einen Multiplayer-Teil erhalten sollen. Und zwar mit dem Ziel, "die Singleplayer-Erfahrung zu bereichern".

Hier steht es schon fest: Auch wenn die Aussage wohl bewusst vage bleibt, wurde der Multiplayer-Teil zumindest bei einem der kommenden Spiele bereits offiziell mit angekündigt. Dabei handelt es sich um das The Witcher-Spiel, das bisher unter dem Arbeitstitel Sirius firmiert.

The Witcher: Codename Sirius entsteht beim Entwicklerstudio The Molasses Flood, allerdings mit Unterstützung von CD Projekt RED. Es unterscheidet sich offenbar recht stark von den bisherigen The Witcher-Spielen, aber inwiefern genau bleibt leider unklar.

Was wir aber wissen ist: Es soll Multiplayer bekommen. Allerdings Siruis wird wohl auch kein reines Multiplayer-Spiel. Die Mehrspieler-Möglichkeiten kommen noch obendrauf, zusätzlich zu einer Singleplayer-"Kampagne mit Quests und Story".

Sirius is a codename for the game developed by @molassesflood, set in The Witcher universe and created with support from CDPR. It will differ from our past productions, offering multiplayer gameplay on top of a single-player experience including a campaign with quests and a story pic.twitter.com/aoX7wlIfRO