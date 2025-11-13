Ubisoft schenkt euch jetzt für kurze Zeit ein Open-World-Adventure, das in unserem Test eine 87 abgestaubt hat

Mit dem Start des Black Friday Sales könnt ihr euch dieses Zelda-like für kurze Zeit mit 100% Rabatt schnappen.

Eleen Reinke
13.11.2025 | 18:15 Uhr

Besonders für Fans von Zelda-Spielen dürfte dieses Abenteuer interessant sein. Besonders für Fans von Zelda-Spielen dürfte dieses Abenteuer interessant sein.

Ein paar Tage dauert es noch bis zum Start des alljährlichen Black Fridays. Kaufwütige müssen sich traditionell aber nicht bis dahin gedulden, viele Deals gehen nämlich bereits in den Tagen davor live.

Auch bei Ubisoft hat der Black Friday-Sale bereits gestartet. Und vermutlich um euch in den Store zu locken, verschenkt der Publisher jetzt auch für begrenzte Zeit eines seiner Spiele.

Um dieses Gratis-Spiel von Ubisoft geht es

Aktuell könnt ihr euch das Open-World-Adventure-Adventure Immortals Fenyx Rising für ziemlich nette Null Euro sichern. Das Angebot gilt aber nur für einen begrenzten Zeitraum.

  • Spiel: Immortals Fenyx Rising
  • Angebotspreis: 0 Euro (Rabatt von 100 Prozent)
  • Normalpreis: 39,99 Euro

Wie lange ist das Angebot gültig? Der Deal läuft bis zum 2. Dezember um 11:00 Uhr.

Video starten 2:38 Immortals: Fenyx Rising - Erster Gameplay-Trailer zeigt riesige Open World

Das erwartet euch in Immortals Fenyx Rising: Falls ihr Fans von Zelda: Breath of the Wild seid, dürfte dieses Action-Adventure genau richtig für euch sein, denn es hält sich an eine sehr ähnliche Formel. Als Heldin Fenyx werdet ihr vom Gott Zeus beauftragt, die Monsterbrut des Ungeheuers Typhon zu vernichten.

Das Gameplay ist dabei eine Mischung aus Erkundung, Umgebungsrätseln und Kämpfen gegen mythologische Kreaturen. Im Gamepro-Test zieht Kollege Tobias folgendes Fazit:

Ich mach es kurz: Immortals Fenyx Rising ist meine Überraschung des Jahres. Mit seinen zahlreichen motivierenden Mechaniken, der tollen Optik, der charmanten Präsentation und seiner ganzen locker-leichten Art hat sich dieses Open World-Kleinod vom Fleck weg in mein Herz gespielt.

Und das hat Gründe: Denn Ubisoft hat seine eigene Formel für dieses Spiel geschickt eingedampft und an den richtigen Stellen gespart, so dass sich hier für mich nichts aufgebläht oder ermüdend anfühlt.

Mehr zum Thema
Immortals Fenyx Rising im Test: Die Überraschung des Jahres
von Tobias Veltin
Immortals Fenyx Rising im Test: Die Überraschung des Jahres

So sichert ihr euch das Spiel

Um euch Immortals Fenyx Rising kostenlos zu schnappen, benötigt ihr zu allererst einmal einen Ubisoft-Account. Falls ihr Ubisoft Connect bereits habt, könnt ihr es dort im Store einfach suchen. Falls nicht, geht ihr wie folgt vor:

  • Geht auf die Store-Seite des Spiels und klickt auf "Jetzt Spielen" (Achtet darauf, dass die kostenlose Variante und nicht Ubisoft+ ausgewählt ist!)
  • Ein Fenster öffnet sich, loggt euch mit eurem Ubisoft-Account ein
  • Jetzt könnt ihr Ubisoft Connect direkt runterladen, falls noch nicht geschehen

Und schon sollte sich das Spiel in eurer Bibliothek befinden und kann ab sofort über den Launcher gestartet werden. Habt ihr es euch im Aktionszeitraum geholt, könnt ihr es auch danach weiterhin gratis spielen.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising

Genre: Rollenspiel

Release: 03.12.2020 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia)

