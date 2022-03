Umfrage: Welchem Haus tretet ihr in Hogwarts Legacy bei?

Für viele Harry Potter-Fans dürfte Ende des Jahres 2022 ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Denn in Hogwarts Legacy, das in diesem Zeitraum erscheinen soll, verschlägt es euch als Zauberschüler*in in die berühmte Internatsschule, die ihr dann ebenso wie deren Umgebung frei erkunden könnt.

Daneben steht natürlich aber noch eine Menge anderer Dinge auf dem Plan, denn auch Kämpfe gegen andere Kreaturen und Zauberer, Rätsel, Crafting und mehr sind Bestandteil des Gameplays von Hogwarts Legacy, das sich natürlich stark an der berühmten Roman- und Filmvorlage orientiert.

Welches Haus ist euer Favorit?

Dementsprechend gibt es natürlich auch die vier unterschiedlichen Häuser in der Zauberschule, denen ihr im Spiel beitreten könnt. Was uns zu unserer Umfrage bringt. Denn in der wollen wir von euch wissen, für welches Haus in Hogwarts ihr euch entscheiden werdet.

Hier noch einmal zur Übersicht und Erinnerung, welche Charaktereigenschaft welchem Haus zugeordnet wird:

Haus Gryffindor – Mut

Hufflepuff – Loyalität und Fleiß

Haus Ravenclaw – Klugheit

Haus Slytherin – Listigkeit

Also: Welches Haus ist euer Favorit? Macht mit bei unserer Umfrage und stimmt ab!

Mehr Infos zu Hogwarts Legacy

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Der Release von Hogwarts Legacy ist für das Weihnachtsgeschäft 2022 geplant, der Titel soll für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und den PC erscheinen. In der kürzlich abgehaltenen State of Play gab es viele weitere Infos, hier haben wir sie für euch zusammengefasst:

105 6 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Alle Gameplay-Infos aus der State of Play im Überblick

Wollt ihr noch mehr zum Singleplayer-Action-Rollenspiel erfahren, haben wir darüber hinaus noch einen ausführlichen Hub-Artikel für euch parat, in dem ihr alles Wichtige zum vermeintlichen Traum für viele Harry Potter-Fans findet, darunter Details zu den Kämpfen, der Erkundung sowie möglichen Mikrotransaktionen im Spiel.

Wir freuen uns auf eure Abstimmungen und Kommentare!