Unsere Spieleempfehlungen fürs Wochenende - und was zockt ihr so?

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den Wochenend-Artikel auf GamePro.

Ihr Lieben, das Wochenende klopft an und hat – je nachdem, wo ihr herkommt – unter Umständen richtiges Schmuddelwetter im Gepäck. Grund genug, sich tief in Videospielwelten zu vergraben, egal ob Shooter, Adventure oder RPG. Neben unseren Empfehlungen wollen wir aber natürlich auch von euch wissen, was auf dem Programm steht. Verratet es uns daher unbedingt in den Kommentaren.

Auf diese Spiele freuen wir uns am Wochenende

Linda stürzt sich ins Zwischenland von Elden Ring. Pünktlich vor dem DLC-Relase am 21. Juni fängt sie noch mal ganz neu an und überlegt sogar, ausnahmsweise mal auf einen Magie-Build zu setzen. Ganz sicher ist sie sich aber noch nicht. Geht es euch ähnlich? Hier sind unsere Tipps für die beste Vorbereitung:

Auch ich (Samara) will vor der Erweiterung wieder in Elden Ring reinkommen und eventuell sogar einen zweiten Charakter auf DLC-Niveau bringen. Daneben geht mein Dragon Age-Marathon weiter. Mir fehlen nun allerdings nur noch die Add-ons zu Origins. So langsam gehen mir die immer gleichen Gegner-Mobs aber auf die Nerven, so toll die RPGs auch auf der Story-Ebene sind.

Kollege Dennis hat sich anstecken lassen und will jetzt Dragon Age: Inquisition noch mal eine Chance geben. Schließlich will er auf den Nachfolger Dreadwolf vorbereitet sein. Kontrastprogramm gibt's mit F1 24. Hier will er sehen, ob das neue Handling wirklich so mies ist, wie es viele aus der eSport-Szene sagen.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Chris, was ihn abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht... den zweiten Part von Dune, da jetzt endlich die 4K Blu-ray erschienen ist. Hoffentlich bläst es mir nicht wie beim ersten Teil die Trommelfelle raus, weil die Action so laut abgemischt ist. Episch wird es aber wohl allemal! Hört... auf Empfehlung von Rae das aktuelle Album von Xana, das ich jetzt schon mehrfach am Stück durchgehört habe. Der teils lockere, teils melancholische Pop-Rock mit gefühlt zehn Beischlaf-Metaphern pro Minute funktioniert einfach prächtig und mit ihrer markanten Stimme hat sich die Dame auch schon in mein Gedächtnis gehaucht. Liest... vielleicht mal in ein paar Hellboy-Comics rein, da es die gerade richtig günstig bei Humble gibt. Ansonsten geht es für mich schon wie in den vergangenen Monaten mit dem Berserk-Manga weiter. Die finstere Fantasy-Welt hat eine regelrechter Sogwirkung, der ich nicht mehr entfliehen kann! Spielt... wahrscheinlich Killzone: Shadow Fall, da ich die Reihe gerade komplett nachhole und geradlinige Shooter mittlerweile ein zu unrecht vergessenes Handwerk sind. Mir fehlen nur noch das PS4-Exclusive und der Vita-Ableger Mercenary. Ich werde aber auch mal wieder meinen SNES aus dem Schrank kramen und ein paar Level in Maui Mallard mit Donald Duck abschließen. Das Jump 'n' Run ist einfach gut und weckt direkt nostalgische Erinnerungen.

Hannes hat dagegen dank Season 4, mit der das Loot-System grundlegend überarbeitet wurde, wieder Lust auf Diablo 4 bekommen. Er steigt mit einer Barbarin in die neue Saison ein – und zwar auf dem Steam Deck.

Weniger barbarisch geht's bei Rae zur Sache. Sie zieht sich Hauntii aus dem Game Pass, auf das sie sich schon länger freut. Der ganz besondere Zeichenstil des Adventures hat's ihr angetan. Im Trailer könnt ihr euch selbst davon ein Bild machen:

1:15 Neues Game-Pass-Adventure ist wunderbar düster und direkt zum Release im Abo

Aber auch in die Tiny Glades-Demo will sie unbedingt mal reinschauen. Das Spiel weckt bereits die Vorfreude der Cozy-Community und sieht wie ein niedliches, hübsches Fantasy-Townscraper aus. Es bezeichnet sich selbst als "entspanntes Burgbauspiel". Die Demo findet ihr aktuell auf Steam.

Habt ein wunderbares Wochenende!