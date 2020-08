CoD: Warzone-Update aktiviert mysteriöse Keypads & läutet Easter Egg-Jagd ein

In Call of Duty: Warzone geht erneut das große Rätselraten los. Infinity Ward hat direkt nach dem riesigen Season 5-Update nämlich schon direkt den nächsten Patch nachgelegt und diesen mit einem mysteriösen Hinweise ausgestattet. Die Keypads seien jetzt aktiviert. Das deutet darauf hin, dass es wohl eine neue Art Schnitzeljagd gibt, die an die Bunker-Rätsel erinnert. Zusätzlich wurde auch ein Kritikpunkt der Fans erhört.

Call of Duty: Warzone-Fans blasen zur nächsten Schnitzeljagd rund um Keypads

Neues Update: Nur einen Tag nach dem riesigen Season 5-Update kommt schon das nächste um die Ecke. Es ist schon live und erfordert keinen großen Download. Was Season 5 alles mit sich bringt, könnt ihr hier nachlesen.

Das steckt drin: Unter anderem nimmt sich das Studio Infinity Ward wohl die Kritik vieler Spieler zu Herzen. Die waren zum Teil wenig erfreut darüber, dass nun auch in regulären Battle Royale-Matches ein Juggernaut-Anzug droppen kann.

Das passiert jetzt seltener und in der aktuellen BR Buy Back Solo-Variante überhaupt nicht mehr. Auch die Most Wanted-Aufträge verschwinden offenbar vollständig aus den Solo-Runden.

Dazu heißt es, die "Keypads ... sind jetzt aktiv". Was genau das bedeutet, bleibt ein bisschen unklar. Aber offensichtlich können nun an bestimmten Stellen wieder Codes eingegeben, die irgendetwas bewirken. Zum Beispiel könnten sich dadurch bisher verschlossene Türen öffnen.

Was hat es mit den Keypads auf sich? Das weiß keiner so genau. Der einzige Anhaltspunkt dazu liegt in der Warzone-Vergangenheit. Bisher konnten mit Hilfe eines bestimmten Codes verschiedene Telefone aktiviert werden, die dann wiederum dafür gesorgt haben, dass sich die Türen eines bestimmten Bunkers geöffnet haben. Was in den Bunkern steckt und wie genau sich Nummer 11 öffnen ließ, könnt ihr hier nachlesen:

Neue Easter Egg-Jagd?! Allem Anschein nach gibt es jetzt also ein neues großes Rätsel in der Warzone, dass ergründet werden kann. Es hat offensichtlich etwas mit den Keypads zu tun, die jetzt aktiviert worden sind. Bisher scheint aber noch niemand drauf gekommen zu sein, was genau sich dahinter verbirgt.

Was glaubt ihr: Welche Keypads sind gemeint, wie können sie ausgelöst werden und was könnte mit deren Hilfe passieren?