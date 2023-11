Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen einen fesselnden Switch-Hit für 2,99 Euro

Coral Island auf Steam und ein sehr packendes günstiges Switch-Spiel werden unter anderem bei uns gezockt.

Ihr Lieben, es ist nicht nur Freitag, sondern auch noch ein (vielerorts) grauer Novembertag. Was gibt's da Besseres, als sich an den freien Tagen unter einer Kuscheldecke auf der Couch zu verkriechen und zu zocken; am besten mit schönem Heißgetränk griffbereit? Da sind wir natürlich besonders gespannt, welche Titel bei euch auf dem Programm stehen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's heute mit Dennis, der das ganze Wochenende damit beschäftigt ist, sich für euch schon mal Super Mario RPG anzuschauen. Die Neuauflage für Switch erscheint am 17. November. Auch Annika testet ein Spiel, nämlich den VR-Ableger Assassin's Creed Nexus für die Quest 3. Ihr dürft also gespannt sein, was die zwei zu berichten haben.

Tobi hat die Kampagne von Modern Warfare 3 bereits getestet und knöpft sich daher jetzt den Multiplayer- und Zombie-Modus vor. Hier erfahrt ihr, wie Tobi die Kampagne findet:

Auch Basti ist für einige Multiplayer-Sessions in MW3 zu haben, bei ihm stehen aber noch einige weitere Spiele auf dem Zettel. Er will sich in Spider-Man 2 durch New York schwingen und in Invector: Rhythm Galaxy Highscores jagen.

Allerdings könnte es auch sein, dass all das verworfen wird, weil er derzeit ziemlich in Suika Game versumpft. Das "Wassermelonen-Spiel", bei dem Früchte gestapelt werden, hat er schon in der vereinfachten Browser kostenlos getestet und ist dabei der enormen Sogwirkung erlegen, die das Spiel auslöst. Jetzt will er sich die Switch-Variante schnappen, der Preis dafür liegt bei überschaubaren 2,99 Euro.

Natürlich lässt Rae sich den Multiplayer von MW3 ebenfalls nicht entgehen. Da sie aber die meiste Zeit unterwegs ist, wird sie mehr Zeit mit entspannten Titeln auf dem Steam Deck verbringen. Hier sind das großartige Hexen-Spiel The Cosmic Wheel Sisterhood und die Farm Sim Coral Island geplant.

In diesem Artikel könnt ihr nachlesen, worum's in the Cosmic Wheel Sisterhood geht:

Auch Mary ist mit dem Steam Deck unterwegs. Bei ihr fällt die Wahl daher auf Danganronpa 3. Sie sagt dazu: "Mordlustige Bären gehen immer", und wer könnte da schon widersprechen?

Ratet mal, was Eleen zockt. Richtig: Sie klebt immer noch an Baldur's Gate 3. Für die letzte Trophäe muss sie nur noch Karlach romancen – und das sollte ihr nicht schwerfallen. Es gibt außerdem eine weitere Besonderheit: Sie spielt nämlich nicht direkt auf der PS5, sondern auf der PS Portal. Sie hat den neuen Controller schon daheim und probiert ihn fleißig aus.

Auch bei Linda wird im Handheld-Modus gezockt und zwar kuschelig im Bett. Sie sperrt das Herbstwetter aus und macht es sich mit Fire Emblem Engage gemütlich.

Bei Hannes wird ebenfalls die Switch ausgepackt. Seine Wahl fällt auf das knuffige Pikmin 4.

Und ich (Samara) widme mich wie Rae Coral Island. Die hübsche Farm Sim mit sommerlichem Insel-Setting verlässt bald den Early Access und hat es mir schon echt angetan. Höchstwahrscheinlich werde ich, von Basti angesteckt, aber auch ein paar Früchte in Suika Game stapeln und Souls steht ja bei mir irgendwie immer zur Debatte.

Nun wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende, habt viel Spaß beim Zocken und bleibt vor allem gesund bei dem Schmuddelwetter!