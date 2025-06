Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Mensch, nach dem Feiertag am Montag ging die Arbeitswoche doch mal angenehm schnell rum. Folglich ist es jetzt schon wieder an der Zeit, nach eurem "Spielplan" für die freien Tage zu fragen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's mit Max. Der ist von It Takes Two sehr begeistert, weshalb jetzt mit Split Fiction das nächste Koop-Abenteuer ansteht.

Linda zockt dagegen mit einer befreundeten Person The Last of Us 2. Zu viel mehr wird sie nicht kommen. Auch Rae liefert auf die Frage nach ihrem Wochenend-Spiel eine simple, kurze Antwort: The Outer Worlds.

Zu Teil 2 haben wir im Anschluss an das Xbox-Showcase am Pfingstsonntag einiges mehr gesehen.

2:54 The Outer Worlds 2: Neue Welt, noch mehr galaktisches Rollenspiel-Chaos, kommt am 29. Oktober

Autoplay

Sowohl Tobi als auch Mary flitzen in Mario Kart World über die Pisten. Bei Mary steht daneben noch Rune Factory Guardians of Azuma auf der Liste. Weil ihre Switch 2 zu spät eingetrudelt ist und sie letztes Wochenende gearbeitet hat, hat sie jetzt einiges aufzuholen.

Tobi hatte zwar schon mehr Zeit für die Switch 2, die aber hauptsächlich mit dem neuen Fan Racer verbracht. Jetzt will er mal einen Rundumschlag machen und sich unter anderem in die GameCube-Spiele bei Nintendo Switch Online stürzen, um ein paar Erinnerungen aufzufrischen.

Annika hat sich keine Switch 2 geholt. Daher versucht sie sich in Hitman: World of Assassination an dem James Bond-Bösewicht LeChiffre, der nur für kurze Zeit verfügbar ist.

Myki will genau wie Mary Zeit mit Rune Factory verbringen, daneben ist sie aber auch in Elden Ring: Nightreign noch mit persönlichen Klassen-Quests beschäftigt und muss für eine davon einen Boss umhauen.

Ähnliche Pläne verfolgen auch Dennis, Chris und ich (Samara). Nachdem Chris zuletzt einfach zu beschäftigt mit der Switch 2 war, müssen wir mit ihm jetzt auch mal ein paar Bosse mehr erledigen.

Dennis ist außerdem wieder mit Norman Reedus unterwegs. Er darf nämlich, wie ihr womöglich schon mitbekommen habt, bereits Death Stranding 2 zocken. Dasselbe gilt auch für Hannes. Der steckt aber auch noch mitten in zwei anderen ziemlich umfangreichen Titeln: dem RPG Tainted Grail: Fall of Avalon und dem gemütlichen Fantasy Life i.

Kevin und ich haben außerdem schon richtig Bock, uns den Lies of P-DLC vorzunehmen. Wir haben uns damals schon fleißig durchs Hauptspiel pariert und über die Zeitreise in ein früheres Krat viel Gutes gehört.

Daneben hat mich heute Morgen ganz plötzlich die Lust gepackt, mal wieder einen digitalen Zoo aufzubauen, entweder in Zoo Tycoon oder Let's Build a Zoo. Kennt ihr solche spontanen Einfälle?

Damit wünschen wir allen, die frei haben, entspannte Stunden mit vielen (Spiele-)Abenteuern und euren Lieben. Und an alle, die arbeiten müssen: Kopf hoch und schon mal an die nächste freie Zeit denken!