Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Im Lies of P-DLC verschlägt es uns in einen Zoo.

Der Sommer hat sich Zeit gelassen, jetzt ist er aber mit voller Wucht da und deshalb gibt's für das Wochenende eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ihr seid Sonnenanbeter*innen und gönnt euch das volle Programm oder ihr lasst alle Läden runter, macht Türen und Fenster zu und verkriecht euch in eurem aktuellen Lieblingsspiel. Und wir wollen natürlich wissen, welches das ist!

Das spielt die GamePro-Redaktion am Wochenende

Den Anfang macht Rae mit dem neuen Spiel der Plague Inc-Macher, das erst diese Woche im Early Access erschienen ist. In After Inc: Revival geht es darum, die Welt nach einer Katastrophe wiederaufzubauen, also Post-Apokalypse mit hoffnungsvollem Spin.

Diese Idee gefällt Rae, aber womöglich muss die Arbeit an einer besseren Zukunft dann doch noch warten, weil sie stattdessen einfach komplett im neuen Fortnite-Modus versinkt.

Basti ist – kaum verwunderlich – noch gut mit der Switch 2 beschäftigt. Auf dem Programm stehen unter anderem Bayonetta 3 und Yakuza 0, das er schon dreimal angefangen, aber noch nie beendet hat. Da wird's aber wirklich höchste Zeit, wie ich finde!

Zusätzlich cruist Basti entspannt im Freies Fahren Modus durch Mario Kart World und sucht fleißig weiter P-Schalter. So viele gibt es übrigens:

Auch bei Chris steht die Switch 2 im Fokus. Er will mit Echoes of Wisdom starten, da das Spiel ein richtig lohnenswertes Upgrade bekommen hat. Mehr darüber lest ihr bei Kollege Dennis:

Mehr zum Thema Switch 2-Upgrade für Zelda: Echoes of Wisdom streicht meinen größten Kritikpunkt am Spiel von Dennis Michel

Eleen hat gerade viel Spaß mit Resident Evil-Koop. An der Reihe sind aktuell RE6 und Revelations 2. Währenddessen setzt sich ihre Hassliebe zu Red Dead Redemption 2 auch nach über 40 Stunden fort. Obwohl sie durchaus Kritik am Spiel hat, fesselt das Jagen sie immerhin so richtig.

1:00 Fantasy Life i: Launch-Trailer feiert den Release und stellt die Highlights der vielen Features vor

Autoplay

Wenn der Titel "Red Dead Redemption 2" fällt, ist auch Kevin nicht weit, der hat sich für das Wochenende aber was anderes vorgenommen, nämlich Fantasy Life i. Wenn ihn auch so manche Aussage im Spiel erst mal ein bisschen irritiert hat, findet er das Cozy Game bisher schon so cool, dass er ahnt, noch viele Stunden darin zu verbringen.

Das habe auch ich (Samara) vor. Weil viel anderes dazwischenkam, bin ich ebenfalls noch relativ am Anfang des Spiels und freue mich schon darauf, weiter darin zu versinken. Mit dem Steam Deck auch gerne auf der Terrasse mit den Zehen im Wasser. Daneben will ich nach der Nightreign-Platin auch im Lies of P-DLC weiterkommen, denn der bringt schon einige spannende Elemente mit.

Und mit diesen Anregungen aus unserem Zock-Programm wünschen wir euch erholsame freie Tage und allen, die arbeiten müssen: eine stressfreie Zeit, die wie im Flug vorbeigeht. Bleibt gesund, alle zusammen!