Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Bevor die ersten Spiele des neuen Jahres auf uns zu kommen, holen wir einige Spiele der letzten Wochen und Monate nach. An dieser Stelle wollen wir euch wie gewohnt verraten, mit welchen Spielen wir uns am Wochenende die freie Zeit vertreiben.

Und natürlich wie immer die Frage an euch: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht Tobi, der die Zombie Army Trilogy nach seiner Preview zu Zombie Army 4 zur Überbrückung bis zum Release im Februar spielt. Bei Linda hingegen wird es etwas bunter, denn sie baut weiter Häuser in der Welt von Dragon Quest Builders 2.

Hannes und Max können nicht länger auf die Konsolenversion warten und stürzen sich jetzt schon in das düstere RPG-Abenteuer Disco Elysium für den PC. Max versucht zudem Rae davon zu überzeugen, Destiny 2 wieder anzufangen, die sich aber lieber auf der Switch mit Divinity: Original Sin 2 ablenkt.

Dennis, der ganz oben auf seinem "Muss ich noch spielen"-Stapel Marvel's Spider-Man gefunden hat, wird sich durch die Straßen von New York schwingen. Nebenbei liest er auch noch das mysteriöse Visual Novel-Abenteuer Danganronpa: Trigger Happy Havoc weiter und findet hoffentlich bald heraus, was hinter dem mörderischen Bärchen steckt.

Nasti hat nach der Pokémon Direct der Pokérus erwischt, weshalb sie unbedingt Pokémon Schild weiterspielen muss. Mit dem neuen Update ist ihr bester Freund jetzt ein Galar-Flegmon. Bei Leroy stehen am Wochenende auch wieder zwei Nintendo-Spiele auf dem Plan: The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Und ich (Basti) möchte mich endlich mal Judgment widmen. Das etwas ernstere Detektiv-Abenteuer von den Yakuza-Machern wartet schon seit Monaten darauf, endlich gespielt zu werden. Wie eigentlich jedes Wochenende werde ich aber bestimmt auch wieder ein bisschen Beat Saber spielen, um die Highscore-Listen zu stürmen.

Und jetzt seid wie immer ihr an der Reihe, was zockt ihr am Wochenende?