Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Annika schnappt sich für ein wenig Popcorn-Kino die Kampagne von CoD: Vanguard. Da die aber bekanntlich recht kurz ist, will sie noch die letzten Story-Missionen von Age of Empires 4 spielen, das wir ja leider (noch?) nicht auf der Xbox spielen können. Zumindest die Entwickler haben unter der Woche ein wenig Hoffnung auf eine Umsetzung für Konsolen gemacht. Hoffen wir, dass das klappt.

Tobi hat die Kampagne von Vanguard bereits hinter sich, seinen Test findet ihr auf der Seite. Am Wochenende will er sich mit Rae und Chris in den Multiplayer stürzen. Den Zombie-Modus wollen sich die Drei ebenfalls vorknöpfen.

Linda schnappt sich die freien Tage über mit Unpacking ein Spiel zur Entspannung. Wie es der Name bereits verrät, müsst ihr hier Umzugskartons auspacken und die Gegenstände im Raum verteilen. Das Spiel findet ihr übrigens im Xbox Game Pass, wenn ihr diese spezielle Idee einmal selbst ausprobieren wollt.

Eleen will sich Unpacking ebenfalls anschauen, obwohl sie sich noch nicht ganz sicher ist, ob das Ganze für sie eher entspannend oder doch stressig ist. Ganz sicher wird sie aber Animal Crossing spielen, das mit Update 2.0 viele tolle neue Inhalte spendiert bekommen hat. Vor allem Kofis Café und Harveys Plaza will sie besuchen. Aber auch mit ihren Cat Games, ihr erinnert euch, geht es weiter. In ihrem Katzenmarathon in Vorbereitung auf Stray ist jetzt Night in the Woods an der Reihe.

Bei Max landet für die wöchentliche Shooter-Kost diesmal wieder Apex Legends in der Konsole. Aufgrund seiner großen Vorfreude auf Elden Ring startet aber auch sein "zweiunddrölfzigster" Durchgang von Dark Souls. Das hat aber noch einen weiteren Grund:



Auch Rae will sich endlich (!) nach Lordran begeben und braucht einen erfahrenen Guide an ihrer Seite. Ohne den laufen gewisse Menschen nämlich erst einmal für 20 Stunden in die Katakomben und ... lange Geschichte. Zur Entspannung soll es dann ebenfalls Unpacking sein und wie bereits erwähnt der Multiplayer von CoD Vanguard.

Und ich (Dennis) spiele seit gestern Abend ein gewisses Elden Ring. Das neue Spiel der Dark Souls-Macher, habt ihr vielleicht schon von gehört. Schaut im neuen Gameplay-Trailer ganz nett aus und wird vielleicht ein Geheimtipp für das kommende Jahr. Mal schauen ...



Spaß beiseite. Gestern ist für mich der Netzwerktest gestartet und was ich in dem alles erlebt habe, dazu kommende Woche mehr.



Ihr Lieben, wir wünsche euch ein ganz fantastisches Wochenende, habt viel Spaß mit euren Spielen und bleibt gesund.