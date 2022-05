Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Freitag! Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele uns privat aktuell beschäftigen. Wie immer würden wir uns riesig freuen auch von euch zu erfahren, welche Spiele die freien Tage über in der Konsole rotieren. Also sagt an, was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Max, der sich nach nach dutzenden Stunden mit Elden Ring erst das Demon's Souls Remake für PS5 und jetzt Dark Souls 3 geschnappt hat. Das hat er zwar schon zigfach durch, allerdings sind Souls-Spiele für Max mittlerweile einfach Wohlfühl-Orte, seine Comfort Games, in die er immer wieder gerne zurückkehrt.

Bei Eleen wird auch die dritte Woche in Folge Horizon Forbidden West gestartet. Und das wird wohl auch die kommenden Wochen noch so sein, da sie sich weiter im Schneckentempo durchs Spiel schleicht und alles macht, nur nicht die Hauptstory weiter zu verfolgen. Die Geschichten abseits der Wege haben es ihr nämlich richtig angetan.

Bei Tobi wird am Wochenende nach längerer Zeit wieder Halo Infinite gespielt und der Battle Pass gepusht, nachdem in dieser Woche Season 2 gestartet ist. Und dann hat er in der vergangenen Woche noch eine alte Spieleliebe erneut ins Herz geschlossen. In Crimson Skies ist er mittlerweile im dritten Gebiet angekommen und das Spiel wird für ihn immer besser und besser. Seinen Artikel könnt ihr hier lesen:

15 3 Crimson Skies Xbox Game Pass: In diesen Action-Klassiker habe ich mich gerade ein zweites Mal verliebt

Und abschließend kommen wir zu Linda, Hannes und mir (Dennis). Uns drei hat komplett das Rogue Legacy 2-Fieber gepackt. Während Linda gerade wenig effizient einfach nur ihren Spaß daran hat alle Klassen und Charaktermerkmale auszuprobieren, spielt Hannes das Roguelite mit den Hausregeln. Was es mit denen auf sich hat, das lest ihr hier.

Nachdem ich meine Burg schön aufgelevelt habe, geht es aktuell mit meinen Ahnen gerade den Bossen an den Kragen. Warum das Spiel für mich eines der besten Roguelites der letzten Jahre ist, lest ihr hier. Und dann geht es noch ein wenig mit meinem aktuellen Wohlfühlspiel, mit Final Fantasy X weiter.

Ihr Lieben, habt ein wundervolles und entspanntes Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken.