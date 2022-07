Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Samara, die mit leichter Verspätung in Stray zur Katze wird. Stromert sie nicht gerade durch die futuristische Cyberpunk-Stadt – die übrigens an die reale Kowloon Walled City angelehnt ist – wird weiter mit Freund*innen Fall Guys und Geoguessr gezockt.

Chris hingegen prügelt sich weiter durch Multiversus, wo er mit Superman und Harley Quinn ordentlich Schellen verteilt. Die Smash-Alternative gefällt ihm bislang richtig gut. Außerhalb der Kampfarena ist er nach der PS1-Themenwoche weiter auf einem Retrotrip und aktuell bei Ape Escape angelangt, das ihm richtig gut gefällt.

Basti ist wie Chris schwer angetan von Multiversus und will an diesem Wochenende den Battle Pass abschließen und nebenbei noch ein wenig As Dusk Falls zocken. Für das Story-Adventure hat er übrigens nur lobende Worte übrig und ist erstaunt, wie sehr ihn das Spiel catcht. Super findet er vor allem, dass es nach den ganzen Horrorgames im Genre, wie The Quarry, endlich mal wieder ein Spiel samt realistischem Setting gibt.

Linda ist hingegen dabei ihre Indie-Liste auf der Switch abzuarbeiten und zockt die freien Tage über das fantastische Strategiespiel Into the Breach und die Pokémon Snap-Alternative TOEM.

Eines der beliebtesten Spiele der vergangenen Jahre schnappt sich Rae. Sie will nämlich nach langer Zeit mal wieder in No Man's Sky reinschauen, da laut eigener Aussage "ein wenig Abstand zur Erde schließlich nie schadet". Dem ist denke ich nichts hinzuzufügen. Auch steht bei unserer Chefin natürlich noch eine Runde Cold War auf dem Plan.

Max hat hingegen einen echten Geheimtipp für sich entdeckt. Hab ihr schonmal von diesem Final Fantasy gehört? Nicht? Na jedenfalls ist hier von Teil 7 ein Remake erschienen, das ihm erstaunlich gut gefällt.

Wie Chris fischt auch Eleen aktuell in der Premium-Bibliothek von PS Plus und hat sich jetzt nach großer Empfehlung von Linda den PS2-Klassiker Rogue Galaxy geschnappt. Hat sie genug von Luftpiraten, wird noch ein wenig Fall Guys gezockt.

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis), der am Wochenende nicht allzu viel Zeit zum zocken hat. Vielmehr werden Kartons und Möbel geschleppt und die neue Wohnung eingerichtet. Hab ich aber ein paar freie Minuten, werden die für As Dusk Falls genutzt. Wie Basti hat mich das Spiel in den ersten Kapiteln gepackt, speziell, da mir der Cast an Charakteren unglaublich gut gefällt und Entscheidungen auch wirklich Gewicht haben. Mir ist zudem selten ein Spiel dieser Art untergekommen, das solch ein enorm hohes Wiederspielpotential hat.

Das war es von uns. Habt ein ganz fantastisches Wochenende, viel Spaß mit euren liebsten Spielen und verratet uns vorab noch, welche Spiele euch aktuell begeistern.