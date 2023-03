Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Eleen, die Metal Hellsinger eine Chance gibt. Zwar hat sie nach eigener Aussage kein Fünkchen Rhythmusgefühl, obwohl sie früher Bass gespielt hat, jedoch muss sie das Spiel einfach zocken. Grund ist die Platin-Trophäe, die eine Anspielung auf einen der besten Powerwolf-Songs ist: Demon's are a girls best friend.

Bei Hannes Spiel der Wahl werden eher ruhige und entspannte Töne gespielt. Er schnappt sich das neu erschienene Aufbauspiel Terra Nil, das ihr übrigens kostenlos mit eurem Netflix-Abo zocken könnt.

In Terra Nil müsst ihr eine Klimakatastrophe ungeschehen machen und einen unbewohnbaren Planeten mit Leben füllen.

Max hingegen ist dank der Open Beta von Diablo 4 wieder voll im Schnetzelfieber und schnappt sich Diablo 2: Resurrected, das ihr übrigens gerade stark reduziert im PS- und Microsoft Store abstauben könnt.

Annika legt angefixt vom neuen Gameplay zu Zelda: Tears of the Kingdom die Cartridge von Breath of the Wild nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder in ihre Switch, während Basti der guten Aloy und ihren Abenteuern in Horizon Forbidden West nochmal eine Chance gibt, nachdem er zum Release recht früh abgesprungen ist. Linda zieht es ebenfalls in den Verbotenen Westen, allerdings weil bei ihr die Vorfreude auf das Burning Shores-Addon riesig ist.

Bei Samara steht weiter Resident Evil 4 an, wo sie sich an den kniffligen Trophäen des Remakes abarbeitet. Als Entschädigung für den Aufwand will sie sich den Schatzkarten-DLC kaufen, mit dem erscheinen nämlich zusätzliche Schätze im Spiel, in denen unter anderem neue Frisuren für Ashley stecken. Wer kann da schon "nein" sagen ...

Diablo 2 Resurrected könnt ihr gerade im Sale abstauben.

Chris will sich die freien Tage über wie Samara den Trophäen aus Resi 4 widmen und sich das Wochenende über sogar die Platin schnappen, nachdem er sich jetzt einige Strategien selbst überlegt und ein paar Skips abgeschaut hat.

Und dann kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Ich hatte mir die Woche über nach langer Zeit wieder Cyberpunk 2077 installiert, da nach Schreiben meines Übersichtsartikels zur Phantom Liberty-Erweiterung die Vorfreude überraschend stark gestiegen ist.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken.