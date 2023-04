Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen den besten Star Wars-Titel seit Jahren

Es ist wieder Wochenende und das kann nur eines bedeuten: Zeit für den Was zockt ihr-Artikel!

Es ist Freitag 18 Uhr ihr Lieben und ihr wisst, was das bedeutet! Uns erwartet diesmal ein Wochenende mit Überlänge und da lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, euch zu verraten, was wir die freien Tage über zocken. Und wie immer geht natürlich auch die Frage an euch: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Dieses Wochenende steht in der Redaktion ganz im Zeichen zwei großer Spielereleases. Obwohl Zelda: Tears of the Kingdom noch gar nicht erschienen ist, reicht die Vorfreude auf das Switch-Exclusive schon aus, um Linda und Hannes in Stimmung zu versetzen.

Während Linda die Wartezeit mal wieder mit dem direkten Vorgänger Zelda: Breath of the Wild überbrückt, will Hannes die klassische Seite der Reihe angehen. Er zockt nämlich das Remake von Link's Awakening auf der Switch, nachdem er es nie geschafft hatte, das Original zu spielen. Die Dosis Old-School-Zelda dient ihm als Vorbereitung, damit er sich nach eigenen Worten in wenigen Wochen voll und ganz auf das "New Wave-Zelda" einlassen kann.

Die zweite Hälfte der Redaktion ist dagegen ganz und gar im Star Wars-Fieber. Annika beendet erst einmal Jedi: Fallen Order, mit dem sich fast durch ist, bevor sie den Nachfolger startet. Für Samara, Chris und mich (Eleen) dagegen geht es am Wochenende direkt mit Jedi: Survivor los. Da Chris sich aber noch ein wenig Sorgen um die Framerate-Einbrüche und Bugs des Spiels macht, nimmt er sich zur Sicherheit auch noch Dead Island 2 zur Hand. Wenn genug Zeit da ist, holt er sich da noch Platin.

Und auch Samara hat ein Ausweichspiel: Bei ihr soll es das überraschend niedliche Horrorspiel Bramble: The Mountain King werden.

1:36 Bramble: The Mountain King - Gruselspiel-Trailer zeigt die nordische Sagenwelt und Monster

Als kleine Ausnahme vom Release-Fieber der GamePro-Redaktion positionieren sich hier nur Rae und Tobi. Rae will wie gewohnt am Wochenende wieder mit Warzone und CoD entspannen und schauen, ob sie mit Plunder einen Freund zum Shooterspieler erziehen kann.

Tobi dagegen schnappt sich die freien Tage über The Last Case of Benedict Fox. Als Ori-Fan hofft er darauf, dass der Titel in eine ähnliche Richtung schlägt und ihn damit catchen kann.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, ganz viel Spaß beim zocken und bleibt gesund!