Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen die Demo zu einem der spannendsten Action-RPGs 2023

Wir schnappen uns am Wochenende eine neue Demo.

Da ist er wieder, der geliebte Freitag, der das Wochenende einläutet. Für die meisten von uns heißt das auch viel freie Zeit zum zocken, sofern uns das gute Wetter denn nicht gerade an die frische Luft lockt.

Solltet ihr dennoch mit dem Controller in der Hand auf der Couch landen – vielleicht auch, weil es draußen einfach zu warm ist – dann verratet uns unten in den Kommentaren, was ihr spielt. Was die GamePro-Redaktion sich vorgenommen hat, lassen wir euch natürlich auch wissen.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Heute starten wir mit Kai, der am Wochenden weiter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf seiner Zelda-Switch spielen will. Nachdem Tobis Test ihn überzeugt hat, hat er sich auch mit Link ins Abenteuer gestürzt und ist erstaunt, dass es ihm so gut gefällt.

Der nächste und wenig überraschende Titel, der uns die nächste Tage beschäftigt, ist Diablo 4. Wenn Rae nicht gerade in der neuen Fortnite-Season durch den Dschungel turnt, streift sie durch Sanktuario.

Chris tut es ihr mit Diablo 4 gleich, will aber auch noch in den Horror-Titel Amnesia: The Bunker reinlunzen, der frisch im Game Pass erschienen ist. Wenn es klappt, begibt er sich außerdem zusammen mit Rae und Samara in Midnight Ghost Hunt auf Geisterjagd.

Und wo wir schon bei Samara sind: Sie will sich in Amnesia: The Bunker ebenfalls etwas gruseln und Diablo 4 weiterzocken. Bei ihr steht aber auch die Demo zum kommenden Action-Rollenspiel Lies of P auf den Plan, das auch gerne als Pinocchio-Soulslike betitelt wird.

Beim gestrigen beim Summer Game Fest-Showcase wurde in einem neuen Trailer nicht nur der Releasetermin (19. September) verraten, sondern auch eine Demo von Lies of P enthüllt:

2:12 Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike verrät das Releasedatum und kündigt kostenlose Demo an

Auch Max und Basti wollen sich die Demo zu Lies of P nicht entgehen lassen. Basti hofft, dass ihm die klassische Pinocchio-Geschichte, die in ein düsteres Steampunk-Setting eingebunden ist, gefällt. Abseits davon will er sich aber auch endlich in die Story von Street Fighter 6 stürzen, das letzte Woche erschienen ist und viele wirklich gute Wertungen eingesackt hat:

Und auch ich (Annika) werde mir die Demo von Lies of P geben. Eigentlich bin ich kein Fan von Soulslike-Spielen, aber das Setting packt mich dann doch, weshalb ich es wagen will. Dafür eignet sich die Demo doch perfekt! Falls es mir aber doch nicht zusagt, bleibt mir immer noch Zelda: Tears of the Kingdom.

Habt ein schönes und angenehm kühles Wochenende! Und vergesst nicht unsere FYNG-Streams, quasi unser E3-Ersatzprogramm, das noch bis Dienstag läuft.