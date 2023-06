Was zockt ihr am Wochenende? Wir zocken eine großartige Diablo-Alternative im Couch-Koop

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los gehts mit Tobi, der sich die Switch-Neuauflage von Pikmin 1 und 2 schnappt, die bereits in digitaler Form im eShop erschienen ist. Zwar ist die Liebe für die Reihe bei Tobi früher nie so richtig entflammt, aber er ist durchaus gespannt, ob sich das über die Jahre hinweg vielleicht geändert hat. Auf seinem Programm fürs Wochenende steht zudem der Battle Pass von Halo Infinite, das jüngst in die vierte Season gestartet ist.

Bei Basti und Hannes wird hingegen weiter Final Fantasy 16 gezockt, das beiden nach wie vor sehr gut gefällt. Hannes will zudem nach über 85 Stunden endlich das Ende von Zelda: Tears of the Kingdom sehen, da er so langsam aber sicher merkt, wie die Begeisterung beim Spielen schwindet.

Samara zockt am Wochenende wieder Wo Long, nachdem jüngst ein DLC erschienen ist.

Linda und Samara zocken hingegen weiter gemütlich Diablo 4, wo vor wenigen Stunden das letzte der sechs superseltenen Unique-Items gefunden wurde. Bei Samara ist zudem Wo Long: Fallen Dynasty wieder auf der Festplatte gelandet, nachdem vor wenigen Tagen ein DLC für das knackige Actionspiel erschienen ist.

Eleen kehrt hingegen Diablo 4 den Rücken und zockt stattdessen Darksiders Genesis im Couch-Koop. Einfach, weil ihr gerade nicht so nach Shared World ist und die Darksiders-Reihe ihr generell richtig, richtig gut gefällt.

Für Dennis geht es am Wochenende hoch hinaus.

Da Chris, Annika, Max und Rae aktuell ihren wohlverdienten Urlaub genießen, kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Mich hat seit Anfang der Woche das Only Up-Fieber gepackt, das ihr übrigens gerade im Sale für 6,82 Euro bekommt.

Im Plattformer geht es einzig und allein darum, den höchsten Punkt der Spielwelt zu erreichen. Der große Twist: Einmal einen Sprung verfehlt, kann es durchaus passieren, dass ihr wieder ganz von vorne anfangen müsst. Eine Geduldsprobe, die mich allerdings stark motiviert.

Davon ab zocke ich aktuell bereits Pikmin 4, das in drei Wochen erscheint. Wie es mir gefällt, erfahrt ihr dann vor Release im GamePro-Test zum Switch-Exclusive.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken.