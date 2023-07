Was zockt ihr am Wochenende? Wir bauen eine Siedlung auf dem Rücken einer riesigen Kreatur

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los gehts mit Linda, die sich die freien Tage über mit Dave the Diver unsere Empfehlung aus der vergangenen Woche schnappt. Vom entspannten Genre-Mix sind wir alle nach wie vor sehr, sehr angetan. Braucht ihr übrigens ein paar Tipps und Tricks zum Spiel, findet ihr einige hilfreiche Guides auf GamePro.

Bei Basti wir auch an diesem Wochenende weiter Final Fantasy 16 gezockt, wo er sich so allmählich dem Ende der Geschichte rund um Clive nähert. Ansonsten steht bei ihm passend zum Formel 1 GP in Ungarn der Multiplayer von F1 23 und wie bei Linda Dave the Diver an.

Seit zwei Jahren ist Basti großes Codemasters F1-Fan. Den aktuellen Ableger können wir euch sehr empfehlen.

Mit Mary haben wir heute auch einen Spezialgast im Wochenend-Artikel. Die Herrscherin über Recht und Ordnung und Trägerin des Bannhammers der GameStar-Community will herausfinden, warum alle das düstere Angel-Abenteuer Dredge so toll finden. Marys zweite Wahl fällt ebenfalls auf Final Fantasy 16 - zumindest, wenn sie bis dahin ihr Cosplay-Schwert fertig bekommt, was bei dem aufwendigen Design gar nicht so einfach ist.

Mary ist übrigens passionierte und überaus talentierte Cosplayerin. Einige ihrer tollen Outfits findet ihr auf Instagram. Hier übrigens ein kleiner Vorgeschmack auf das FF XVI-Schwert:

Bei Chris steht weiter Retro voll im Kurs. Am vergangenen Wochenende hat er mit Killzone 2 "einen der lautesten Shooter" beendet, den er je gespielt hat – was keinesfalls negativ gemeint ist. Jetzt gehts mit Teil 3 weiter und wenn er noch etwas Zeit findet, wird in Capcoms neuen Dino-Shooter Exoprimal geschaut.

Annika will in Final Fantasy 16 mehr Drama erleben und sich als kleines Kontrastprogramm in Sims 4 ihre eigene Pferderanch bauen, um als, Zitat, "Cowgirl gemütlich durch die Prärie zu reiten". Mehr Infos zur neusten Erweiterung der Lebenssimulation gibts übrigens hier:

Max will als vierter im Bunde ebenfalls weiter FF XVI spielen, sich aber pünktlich zum Start der ersten Season von Diablo 4 einen neuen Charakter basteln. Nur welche Klasse es sein soll, da ist er sich noch nicht ganz sicher. Ihr könnt Max ja gerne einmal eure Liebste in die Kommentare schreiben.

Ein Aufbaustrategiespiel der ganze besonderen Sorte will sich Tobi schnappen: The Wandering Village. Hier müsst ihr eine Siedlung auf dem Rücken einer riesigen, sich bewegenden Kreatur erbauen, was wirklich sehr cool klingt. Wollt ihr das Ganze einmal selbst ausprobieren, so findet ihr das Spiel jetzt übrigens im Xbox Game Pass.

Ich (Dennis) werde mir am Wochenende mit Ember Knights auf der Switch mal wieder ein neues Roguelite anschauen, das vom Spielgefühl Hades ähneln soll und bereits im Early Access auf Steam viel Lob eingeheimst hat. Und sollten die Warteschlangen nicht allzu lange sein, wird ein Blick in die erste Season von Diablo 4 geworfen.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, bleibt gesund und munter und habt ganz viel Spaß beim zocken!