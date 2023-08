Was zockt ihr am Wochenende? Wir zocken das beste Rollenspiel seit Jahren

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Den Start in dieser Woche macht Hannes, der die Tage Final Fantasy 16 durchgezockt und sich seit gestern Abend in Baldur's Gate 3 gestürzt hat – das ihn als Fan der Original Sin-Spiele gewiss für Wochen nicht mehr loslassen wird.

Auch Rae kann sich aktuell nur mit viel Mühe vom so fantastischen Rollenspiel lösen, was aber nicht bedeutet, dass keine Zeit mehr für ein oder zwei Ründchen in ihren Dauerbrennern CoD Warzone und Halo Inifinite bleibt.

2:10 Eleen und ich schauen uns an, was das Kletter-Abenteuer Jusant kann.

Eleen ist ebenfalls seit Tagen komplett in Baldur's Gate 3 versumpft, hat sich für das Wochenende aber noch zwei weitere Spiele vorgenommen.

So wird unter anderem Diablo 3 zusammen mit der Freundin im Couch-Koop gezockt und ein erster Blick in Jusant geworfen. Das neue Spiel von Life is Strange-Entwickler Dontnod darf Eleen bereits in einer erweiterten Vorabversion zocken und ist schon sehr gespannt, ob sich das Kletter-Abenteuer so gut spielt, wie es – wie im Trailer oben zu sehen – ausschaut.

Samara würde hingegen am liebsten Lords of the Fallen weiterzocken, das ihr auf einem Anspielevent richtig gut gefallen hat. Ihre Preview findet ihr hier:

Da sie sich bis zum Release am 13. Oktober aber noch ein wenig gedulden muss, überlegt sie sich mit Dark Souls 2 ihre letzte große Lücke im Genre zu schließen – oder mit der Lebenssimulation Everdream Valley das komplette Kontrastprogramm einzulegen.

Linda zockt die zweite Woche in Folge Final Fantasy 16 und hat laut Basti – der sich im wohlverdienten Urlaub befindet – bislang 30% der Story gesehen, also noch eine ganze vom Abenteuer vor sich.

Chris "ich zocke alle angefangenen Spiele durch" Werian, will die freien Tage über Atlas Fallen zu Ende bringen, das ihn nach ca. der Hälfte zwar im Ansatz gefällt, aber auch nicht so richtig begeistern kann.

Ich (Dennis) werde mir heute ebenfalls Jusant schnappen. Der erste Trailer zum neuen Kletter-Abenteuer von Dontnod war vom Look her schon ganz nach meinem Geschmack. Ansonsten werde ich noch ein wenig mit meinem Barden durch Baldur's Gate 3 streifen – das ich aber erst zum PS5-Release ausführlich spielen werde.

Das war's von uns. Habt ein fantastisches, sonniges Wochenende und ganz viel Spaß mit euren aktuellen Lieblingsspielen.