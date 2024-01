Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Auch im neuen Jahr bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Neuerung im Artikel! Wie Ende 2023 bereits angeteast, wird es im neuen Jahr eine kleine und für euch hoffentlich coole Änderung im "Was zockt ihr"-Artikel geben. Und zwar werden wir das einstige Print-Format "Ich sehe, höre, lese und spiele" künftig hier einbauen. Mit der Änderung, dass jede Woche eine neue Person aus der Redaktion an der Reihe ist.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Basti und Hannes, die sich mit Palworld sozusagen das Spiel der Stunde schnappen. Nachdem auf Twitch die vergangenen Tage bereits ein kleiner Hype um das "Pokémon mit Waffen" ausgebrochen ist, könnt ihr euch ab heute dank Game Pass selbst einen Eindruck vom ungewöhnlichen Survival-Spiel machen.

Was euch in Palworld erwartet, haben wir hier nochmal zusammengefasst:

Mehr zu Palworld Das abgedrehte 'Pokemon'-Survivalspiel ist jetzt schon ein Twitch-Hit von Sebastian Zeitz

Ein plötzlicher Hype ist nach den Game Awards auch um Eleens Spiel ausgebrochen. Bei ihr wird weiter Monster Hunter World gespielt, genauer gesagt die Iceborne-Erweiterung, in der sie sich am Ende dann von Fatalis verkloppen lassen will.

Samara ist ebenfalls voller Neugier auf Palworld, will aber auch weiter ihre Elden Ring- und Bloodborne-Reruns mit ungwöhnlichen Großwaffen durchziehen. Unter anderem mit diesem rostigen Anker hier:

Samara knüppelt sich durch Elden Ring mit einem rostigen Anker. Warum auch nicht?

Rae schnappt sich am Wochenende mit Hades eines ihrer liebsten Spiele und begibt sich weiter auf Achievement-Jagd. Auf den 2024 erscheinenden Nachfolger des Roguelites sind wir alle schon sehr, sehr gespannt. Wie bei Mary, wird aber auch Cult of the Lamb gezockt, das mit "Sins of the Flesh" jüngst das bislang größte kostenlose Update erhalten hat.

Ob Annika zum Spielen kommt, liegt durch den Wintereinbruch und die Ausfälle bei der Bahn nicht in ihrer Hand. Morgen startet zumindest der dritte Anlauf, um aus der Heimat zurück nach München zu kommen. Mehr als im Zug Coming Home, den Valiant Hearts-Nachfolger über Netflix zu zocken, steht daher erst einmal nicht an.

Hier für euch ein Blick in das neue Cult of the Lamb-Update:

0:38 Cult of the Lamb: Das Action-RPG bekommt Knarren, Bier und Techtelmechtel per Gratis-Update

Tobi ist hingegen wie Kevin in seinem GamePro-Test hin und weg von Prince of Persia: The Lost Crown:

Prince of Persia kitzelt mich genau an den richtigen Stellen, fördert meinen Erkundungsdrang und lässt mich bereitwillig zig Billo-Gegner verdreschen, damit ich mir das nächste nützliche Upgrade leisten kann. Und das schaffen nicht viele Spiele.

Begeistert ist auch Chris, der Axiom Verge eingelegt hat und komplett im Soundtrack versunken ist. Nachdem er das Retro-Metroidvania vor Jahren nur kurz gestartet hat, ist er jetzt voll motiviert das Ende zu erleben.

Ich sehe, höre, lese und spiele

Wie zu Beginn erwähnt, übernehmen wir einen kleinen Teil der Print-Historie fortan hier im Wochenende-Artikel. Also dann, mache ich (Dennis) doch mal den Anfang.

Sieht: True Detective über Sky! Der Release von Staffel 4 hat mich schmerzlich daran erinnert, dass ich, warum auch immer, die Krimiserie damals abgebrochen habe. Liest: "Die Flüsse von London" von Ben Aaronovitch. Wollte mich schon lange wieder in eine Fantasy-Reihe verbuddeln und bin bislang sehr begeistert. Hört (oder lauscht): ...den weisen Worten von Polit-Kabarettist Hagen Rether. Vergangene Woche zum zweiten Mal live in Marburg erlebt und nach 3,5h begeistert den Saal verlassen. True Detective ist verdammt gut und ich hab noch immer keine Ahnung, warum ich Staffel 1 damals abggebrochen habe. Spielt: Prince of Persia: The Lost Crown, das ich fast durch habe und das für mich eines der besten Metroidvanias überhaupt ist. Ich hatte ja gehofft, dass es gut ist. Aber dass es selbst an ein Hollow Knight heranreicht, das kam überraschend. Winter- oder Sommerurlaub? Nachdem ich die vergangenen drei Wochen bei einer Südostasien-Rundreise bei 35 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit fast eingegangen bin, definitiv Winterurlaub. So schön alles war, mein Körper hasst Temperaturen jenseits der 25 Grad.

Das war es dann auch schon von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Spielen. Achja, und verratet uns gern, wie ihr die Neuerung im Artikel findet.