Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das zockt die GamePro-Redaktion

Starten wir mit Mary, die eurem guten Rat gefolgt ist und mittlerweile fleißig Metaphor ReFantazio zockt, das ihr übrigens richtig gut gefällt. Unter der Woche ist sie jedoch kaum zum Zocken gekommen, daher werden am Wochenende umso mehr Monster vermöbelt.

Bei Samara wird hingegen in Black Ops 7 der Zombies-Modus im Couch-Koop gezockt. Vor lauter Vorfreude auf den bald erscheinenden DLC von Elden Ring Nightreign – am 04. Dezember kommt bekanntlich das große Content-Update – geht's aber auch noch ein paar Bossen an den Kragen.

Was in den vergangenen fünf Monaten aus Nightreign geworden ist, haben wir euch übrigens einmal im Video zusammengefasst:

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

Annika wird sich etwas notgedrungen das Adventure Rue Valley schnappen. Eigentlich war der Plan, den Valley of Memory-DLC für Assassin's Creed Mirage auf der PS5 zu spielen, jedoch plagt die Version aktuell ein Problem mit Motion Blur, das laut Ubisoft erst im kommenden Update gefixt wird.

Tobi lässt der spaßige Multiplayer von Black Ops 7 auch nach seinem Test nicht los. Gespielt wird am Wochenende einmal mehr auch analog mit der heimischen Brettspielgruppe, wo das "famose SETI: Suche nach außerirdischem Leben mit der neuen Erweiterung auf den Tisch kommt."

Was für Tobi gilt, gilt auch für Basti, der sich auch nach seinem GamePro-Test weiter in die spaßigen Modi von Kirby Air Riders stürzt, um wirklich alles im ungewöhnlichen Funracer freizuschalten.

Über zehn Stunden hat Hannes mittlerweile in Inazuma Eleven Victory Road gesteckt, wo er sich noch immer fragt, wann das Fußballspiel denn endlich losgeht – man also auch mal öfter gegen den Ball kickt. Ansonsten hat er die Woche über Dispatch durchgespielt, das ihm richtig gut gefallen hat.

Auf Steam, das als kleine Empfehlung, hat er sich übrigens Q-UP geholt. Das Ganze ist eine Satire auf GAAS-Spiele, wo man Helden, Skills, Gear, XP, Rankings usw. hat, man aber nur damit beschäftigt ist Münzen zu werfen. Klingt etwas seltsam, ist laut Hannes aber richtig lustig.

Mögt ihr gute Geschichten und gut geschriebene Charaktere, kommt ihr um Dispatch nicht herum.

Und dann kommen wir noch abschließend zu mir.

Ich hab mir die Woche über die Neuauflage von The Talos Principle geholt, wo ich noch immer nicht glauben kann, dass mir als Rätsel-Fan dieses Meisterwerk so lange durch die Lappen gegangen ist. Nur so viel: Das Spiel ist fantastisch und schaut zudem auf der PS5 richtig schick aus.

Da der Rest im Urlaub ist oder krank im Bett schlummert, war es das von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!