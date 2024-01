Was zockt ihr am Wochenende? Wir schnappen uns einen viralen Steam-Hit

Lasst uns über die besten Spiele fürs Wochenende reden!

Ja, ihr Lieben, da haben wir es doch wieder geschafft: Es ist Freitagabend. Für die meisten von uns stehen jetzt erholsame Zockstunden vor der Tür. Wir wollen daher wissen, mit welchen Titeln ihr es euch gemütlich macht und verraten euch, was bei uns auf dem Plan steht.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Den Anfang macht heute Hannes, der sich voll und ganz auf Tamagotchi: Adventure Kingdom konzentriert. Bei Chris steht dagegen wieder Robocop auf dem Programm, obwohl er das Actionfest eigentlich schon abschließen wollte. "Dieses Mal schaffe ich es wirklich", verspricht er.

Daneben stürzt er sich auch noch in den letzten Wo Long-DLC, denn er muss noch seine Shitieshou-Bärendämonen-Sammlung vervollständigen, die wir aufgrund ihres Faibles für Altmetall liebevoll "Schrottbären" nennen.

Rae plant dagegen mal wieder Multiplayer-Sessions, aber ausnahmsweise wird nicht geballert. Stattdessen will sie in Among Us morden und weiter in den viralen Steam Hit Lethal Company einsteigen. Mehr über das Spiel erfahrt ihr hier:

Daneben kann sie sich gerade auch von einem ihrer Lieblingsspiele einfach nicht lösen, nämlich Hades, in dem der x-te Durchgang ansteht. Diese Woche versinken auch auffällig viele andere GamePro-Mitglieder wieder in ihren lieb gewonnenen Evergreens.

So ist Linda noch mit ihrem Witcher 3-Rerun beschäftigt, kommt aber einfach nicht weiter, weil sie zu sehr beschäftigt damit ist, die hübschen Sonnenuntergänge zu genießen. Bei diesem trüben Januar-Wetter nur verständlich.

Auch Eleen ist wieder bei einem ihrer Allzeit-Lieblinge gelandet, nämlich Monster Hunter World. Eigentlich gibt es so viele andere Spiele, die sie noch gerne zocken will, wie The Last Campfire, aber sie kann sich einfach nicht von der Bestienjagd lösen. Auch Myki haben die Monster wieder fest in ihren Klauen.

Tobi schnappt sich ebenfalls nach langer Zeit wieder einen seiner Favoriten, nämlich Mario Kart 8 Deluxe, nachdem er jetzt endlich mal die letzte DLC-Welle heruntergeladen hat. Er wird also mit etwas Verspätung zum ersten Mal über die neuen Strecken rauschen. Zudem schnappt er sich das Kartenspiel Drachenhüter von Kosmos, dem sein Ruf vorauseilt.

Bei Basti geht's auch zurück zu einem Titel, in den er schon unglaublich viel Zeit gesteckt hat, nämlich Fall Guys. Allerdings nur, um einen Exploit auszunutzen ... tztz. Richtig gespielt wird aber auch noch: Er schaut sich nämlich die Demos zum neuen Prince of Persia und Granblue Fantasy ReLink an. Unseren Test zu Prince of Persia findet ihr hier.

Auch das Vorschau-Video verschafft euch einen Eindruck auf den gelungenen Titel:

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Außerdem hofft Basti, den God of War Ragnarök-DLC Valhalla zu beenden. Drei Runs hat er schon durch. Wie gut die Gratis-Erweiterung geworden ist, erfahrt ihr hier.

Ich (Samara) will mal in Moonlight in Garland reinschauen, nachdem mir das neue Projekt des Stardew Valley Mitentwicklers Arthur Lee Bock auf Großstadt-Alternativen gemacht hat:

Mehr zum Thema Stardew Valley mit Großstadt: Mitentwickler des Farm-Hits bringt ein eigenes Spiel raus und es sieht großartig aus von Samara Summer

Aber daneben schließe ich mich dem allgemeinen Redaktions-Trend an und kehre zu zwei meiner Top Spiele aller Zeiten zurück, nämlich Elden Ring und Bloodborne.

Ich habe zwar beides bereits ausgiebig gezockt. Elden Ring habe ich mir aber auf dem Steam Deck im Sale geschnappt und kann es mir damit überall so schön gemütlich machen und nebenher etwas anhören oder schauen.

Jetzt sind wir natürlich gespannt, was ihr zockt und hoffen, ihr habt dabei eine richtig gute Zeit! Bleibt oder werdet gesund und erholt euch!