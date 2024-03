Was zockt ihr über die Feiertage? Wir gehen es trotz gefährlicher Drachen entspannt an

Auch heute geht es darum, welche Spiele uns und euch aktuell beschäftigen.

Es ist wieder Freitag, es ist wieder 18 Uhr! Dieses Mal bedeutet das aber nicht nur, dass wir ins normale Wochenende starten, sondern dank Ostern schon mitten im verlängerten Wochenende stecken. Zwei Tage extra, die wir in Videospiele versenken können.

Welche Spiele das bei uns sind, verraten wir euch wie gewohnt an dieser Stelle. Und natürlich wollen wir auch wieder von euch wissen, wie ihr eure freien Tage nutzt. Also ab damit in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit dem Spiel an, dass uns seit Tagen gut bei Laune hält und es wohl auch noch eine Zeit tun wird: Dragon's Dogma 2. Nicht nur Linda lässt sich beim Erkunden viel Zeit, auch Hannes geht es bewusst langsam an, um das Spiel richtig auszukosten. Das kann er aber wohl erst richtig, wenn er sich durch das Final Fantasy 7 Rebirth-Finale durchgeboxt hat. So sehr er den zweiten Teil des Remakes auch liebt, so "elendig esoterisch" zieht sich die Story.

Was uns an DD2 so packt, verrät euch unser Test:

Myki sitzt ebenfalls noch an Dragons Dogma 2. Während sie sich an ihre neue Laufbahn der Mystischen Speerklinge noch gewöhnen muss, erlaubt sie sich ein paar Späße mit den NPCs. Mal haut sie sie mit gefälschten Items über's Ohr oder wirft sie Klippen hinunter. Also echt!

Im Gegensatz dazu spielt Eleen das erste Hellblade nochmal als Vorbereitung auf den zweiten Teil, während Dennis sich in Elden Ring darum bemüht, noch vor dem Release des DLCs Mogh näher zu kommen.

Was uns im Elden Ring-DLC erwartet, haben wir in einem Video bereits zusammengefasst:

11:38 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird FromSoftwares bisher größter DLC

Heiterer geht es da bei Basti zu. Er spielt WarioWare: Move It!, eine "herrlich bescheuerte" Koop-Minispiel-Sammlung. Außerdem will er endlich mal Donkey Kong Country: Tropical Freeze zocken.

Rae und Mary tummeln sich derweil in Stardew Valley herum. Während Mary gemütlich bei ihren Eltern auf dem Steam Deck zockt, weiß Rae nicht so recht, ob sie eine neue Farm aufbauen soll, oder einen alten Spielstand herauskramt. Fall sie sich nicht entscheiden kann oder Abwechslung sucht, will sie mit Riddick auf der Xbox 360 ihre "Cozy-Shooter-Balance" einhalten.

Und ich (Annika) springe munter zwischen den Open Worlds hin- und her. Zum einen zieht es auch mich zurück in Dragon's Dogma 2. Die volle Japan-Packung holen ich mir dann abwechselnd mit Rise of the Ronin und Ghost of Tsushima: Iki Island. Nachdem ich mich schon als Ronin gut eingefunden habe, kann ich nicht anders, als im direkten Vergleich endlich den Iki-DLC nachzuholen.

Das war's von uns. Wir wünschen euch noch weiterhin schöne Feiertage und viel Spaß beim Zocken.