Where Winds Meet: Kommt eine PS4-Version? So stehen die Chancen auf eine Last Gen-Version des Action-RPGs

Wir verraten euch, ob das Free2Play-Action-RPG aus China noch auf weitere Plattformen kommt.

Samara Summer
17.11.2025 | 17:15 Uhr

Dass das Spiel auch noch für die Last Gen kommt, ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Nach einem erfolgreichen Launch in China im Jahr 2024 ist Where Winds Meet am 14. November auch hierzulande erschienen. Unter anderem auf PS5 könnt ihr euch seither in den F2P-Titel stürzen. Die PS4 ist aber leer ausgegangen und einige Spielerinnen und Spieler fragen sich jetzt, ob sich das noch ändern könnte.

Kommt Where Winds Meet noch für PS4? Das ist bekannt

Für das Action-RPG wurde keine PlayStation 4-Version angekündigt. In einigen Fällen kann es zwar vorkommen, dass Spiele im Nachhinein noch auf Last Gen-Konsolen landen, wir gehen aber eher davon aus, dass das Entwicklerteam für das Spiel nur die aktuelle Konsolen-Generation im Blick hat.

Bei Open World-Titeln stellt sich häufig auch die Frage, ob die Technik da überhaupt mitmachen würde, gerade wenn es sich um grafisch sehr aufwendige Titel handelt. Bei Where Winds Meet dürfte eine PS4-Version aber technisch durchaus möglich sein. Neben PS5 und PC ist es auch für Mobile-Geräte erschienen.

Video starten 2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

Alle Infos wie Downloadgröße, Monetarisierung und Inhalte haben wir euch diesem Artikel zusammengefasst:

Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG
von Samara Summer
Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG

Welche Alternativen gibt es zur PlayStation 5? Habt ihr keine PS5 zu Hause, dann habt ihr neben PC und Mobile keine weiteren Möglichkeiten, den Titel zu zocken. Denn auch für Switch (2) oder Xbox ist das Spiel aktuell nicht verfügbar. Warum sich daran aber noch etwas ändern könnte, lest ihr auf der nächsten Seite des Artikels.

