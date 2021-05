Battlefield 6 - Die Leaks zum Reveal-Trailer werden immer absurder

Das Wort "Leak" hat selten so gut gepasst, wie auf den Reveal-Trailer von Battlefield 6. Denn anstatt des kompletten Videos, dringen die Informationen tatsächlich tröpfchenweise zu uns durch. Zuerst schwirrten Zeichnungen durchs Internet, deren Echtheit später durch Screenshots bestätigt wurde. Dann wurde uns erzählt, was in dem Video passiert. Und jetzt bekommen wir einen Teil der Audio-Spur des Trailers zu hören.

Trailer-Audio zu Battlefield 6 aufgetaucht

Der neueste Leak beinhaltet leider kein Bildmaterial, sondern lediglich einen Ausschnitt der Tonspur. Zu hören sind die üblichen Geräusche eines Schlachtfelds, über die Geschichte erfahren wir leider nichts. An einer Stelle ist ein Countdown wahrzunehmen. Dieser könnte sich auf die von den Screenshots bekannte Rakete beziehen. Müssen wir diese zerstören, bevor sie abhebt? Bald wissen wir es hoffentlich.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Leak wurde natürlich weder von EA noch von DICE bestätigt. Allerdings gab Battlefield-Leaker Tom Henderson dem Material einen Daumen nach oben. Da er den Trailer offensichtlich schon gesehen hat, sollte das genügen, um die Echtheit des Materials zu bestätigen. Aber wir fragen bei EA noch einmal für euch nach.

Weitere interessante Artikel zu Battlefield 6:

Wann sehen wir Battlefield 6 endlich offiziell?

Lange kann es nicht mehr dauern. Wir wissen bereits, dass Battlefield 6 im Prinzip fertig ist und die Entwickler nur noch Bugs zerquetschen und am Balancing arbeiten. Dem Start der Testphase steht also nichts mehr im Weg.

Die ganzen Leaks dürften EA und DICE dazu drängen, das Video möglichst schnell zu veröffentlichen, bevor der Rest auch noch zu den Fans durchdringt. Vielleicht ist es ja schon in der kommenden Woche soweit.

Erscheinen wird Battlefield 6 vermutlich gegen Ende des Jahres für PS5, Xbox Series X und PC. Ob auch die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One bedient werden, ist noch offen.

Freut ihr euch schon auf die Präsentation zu Battlefield 6?