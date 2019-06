Glaubwürdige Quelle sagt: Witcher 3 für Switch wird bald angekündigt

Es gibt wieder einen Hinweis auf eine Switch-Umsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt. Nachdem Händler den Port listeten und Geralt-Sprecher Doug Cockle auf Twitter mit einem möglichen Teaser um die Ecke kam, meldet sich nun ein Journalist mit einer Andeutung zu Wort.

Wird The Witcher 3 für Switch schon nächste Woche angekündigt?

Der neue Hinweis auf die diskutierte Switch-Version des Rollenspiels von CD Projekt RED stammt von Tom Phillips. News-Editor bei Eurogamer und gemeinhin glaubwürdige Quelle. Und wie schon bei Call of Duty: Modern Warfare lässt er nun abermals durchblicken, dass er offenbar mehr weiß als andere.

Ahead of the, ahem, *totally unexpected* announce of Witcher 3 on Switch next week, here's Digital Foundry on how it can work.



Get ready, Switcher fans...https://t.co/PK8Gg54VSj — Tom Phillips @ E3 2019 (@tomphillipsEG) June 6, 2019

Was sagt Phillips? Die Switch-Fassung von The Witcher 3 bestätigt er natürlich nicht direkt, macht auf Twitter aber eine unmissverständliche, ironische Andeutung. In seinem Tweet bezieht er sich auf Digital Foundrys gestern erschiene Technik-Analyse, in der die Experten abwägen, ob eine Portierung des RPG-Mammuts überhaupt möglich sei.

"Vor der * völlig unerwarteten * Ankündigung von Witcher 3 für Switch in der nächsten Woche erläutert Digital Foundry, wie die Umsetzung überhaupt funktionieren kann."

Angeblich Ankündigung auf E3 2019: Ja richtig, laut Phillips soll die Ankündigung des Ports dann auch schon in der nächsten Woche über die Bühne gehen, also während der E3 2019. Womöglich dann auf der Nintendo Direct, die am 11. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

Nicht offiziell! Auch wenn das recht eindeutig klingt, offiziell bestätigt ist die Switch-Version des Witchers bislang nicht. Ihr müsst sie also weiterhin mit Vorsicht genießen.

Witcher 3 für Switch - Was sagt die Community?

In der GamePro-Community würden sich viele User über eine Umsetzung des Spiels für die Nintendo-Konsole freuen. Zwischen Enthusiasmus lässt sich aber auch Skepsis finden.

"Bin da sehr skeptisch. Ich habe eine Pro, PC & eine Switch. Alleine die PC Version schlägt die Pro Version grafisch um Längen. Die Switch mit der schwachen Hardware? Wo das AC Remaster ins Stocken gerät? Selbst Zelda mit der eher comiclastigen und groben Grafik läuft nicht rund.. wie soll Witcher 3 da aussehen?", schreibt etwa Fearstriker99 in den Kommentaren unter der News zum möglichen Teaser von Doug Cockle.

Einige User schlagen daraufhin vor: The Witcher 3 für Switch braucht einen angepassten Grafik-Stil!

"Das Spiel könnte auch auf der Switch wunderbar funktionieren, wenn die Programmierer sich trauen, um die Ecke zu denken. Statt einfach alles runterzuschrauben, könnte man einen leicht veränderten Grafikstil im Sinne eines Demakes auf die Switch bringen. ", bringt unter anderem SP1282 an.

Das könnte dann in etwa so aussehen wie in Xenoblade Chronicles 2 oder Breath of the Wild, schlagen just_edu und Nerd78 vor.

Natürlich könnt ihr auch hier weiter diskutieren: Könnt ihr euch Witcher 3 für Switch vorstellen?