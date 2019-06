Wizards Unite-Downloads enttäuschen: Interesse deutlich hinter Pokémon GO

Harry Potter: Wizards Unite ist jetzt in Deutschland erschienen, doch im direkten Vergleich mit Niantics Mobile-Hit Pokémon GO ist das Zauberei-Abenteuer laut eines Unternehmens für Marktanalysen deutlich langsamer gestartet. Verzeichnete Pokémon GO direkt zum Launch schon über 7 Millionen Downloads, liegt "Harry Potter GO" schätzungsweise deutlich dahinter.

So oft wurde Wizards Unite schätzungsweise am ersten Tag installiert

Der Bericht stammt von Sensor Tower. Wizards Unite ist am 21. Juni 2019 zunächst in den USA und in Großbritannien erschienen.

Das Unternehmen zählte circa 400.000 Installationen (iOS und Android) innerhalb der ersten 24 Stunden. Rund 300.000 US-Dollar hätten Spieler innerhalb dieser Zeit im Apple Store und Google Play-Store für Mikrotransaktionen ausgegeben.

Laut Sensor Tower schoss Wizards Unite innerhalb von 15 Stunden auf Platz eins der Free App-Downloads in Apples US-App-Store.

Nichtsdestotrotz: Pokémon GO schnitt zum Release deutlich besser ab.

Wizards Unite vs. Pokémon GO

Pokémon GO erschien am 6. Juli 2016 zuerst in den USA und verbuchte alleine dort schon rund 7,5 Millionen Installationen am ersten Tag. In Großbritannien und in Deutschland kam das Spiel erst eine Woche später, am 13. Juni auf den Markt. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied.

Klar: Die Installationszahlen von Harry Potter: Wizards Unite werden mit der Zeit noch wachsen, der ganz große Hype scheint diesmal aber auszubleiben.

Ihr seid neu in der Welt von Harry Potter: Wizards Unite? Hier ist alles, was ihr über das Spiel wissen müsst.

Harry Potter: Wizards Unite ist jetzt für iOS und Android verfügbar.