Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Was beschäftigt euch am Wochenende so?

Es ist wieder soweit: Endlich Freitag, endlich Wochenende! Daher begrüßen wir euch zu unserem wöchentlichen Community-Artikel und freuen uns, von euch zu lesen, welche Spiele euch an den freien Tagen beschäftigen. Doch vorab verraten wir euch natürlich, was wir gerade zocken.

Das fesselt die Redaktion an die Mattscheibe

Linda ist nach einer kurzen Unterbrechung wieder in Baldur's Gate 3 versackt, wo sie mittlerweile im dritten Akt angekommen ist und endlich die Tore der großen Stadt zu Gesicht bekommt. Dennis schnappt sich mit Karma: The Dark World hingegen ein Horrorspiel aus China, über das er euch bald mehr verrät.

Annika wird hingegen zum Hitman und schnappt sich die PSVR2-Version von World of Assassination, um so richtig ins Geschehen einzutauchen. Um sich zwischendrin zu entspannen, zockt sie Atomfall weiter, das sie angenehm kurzweilig findet.

11:51 Atomfall: Dieser Shooter ist mehr als eine Reise wert

Autoplay

In Fortnite grinded Basti fleißig XP, nebenher will er aber noch die Platin von Split Fiction einsacken. Hannes hat sich hingegen auf eine kleine Zeitreise begeben und möchte ein paar Game Boy Advance-Klassiker nachholen. Daher wird Minish Cap und Wario Land 4 gespielt.

Auch Tobi ist vor allem im Nintendo-Kosmos unterwegs und zockt Mario Kart 8 Deluxe und Metroid Prime Remastered. Insgeheim zählt er aber schon die Stunden bis zur Nintendo-Direct, um dort endlich mehr über die Switch 2 und das neue Mario Kart zu erfahren.

Und weil wir heute sehr dünn besetzt sind, kommen wir auch schon zu mir (Kevin). Ich werde noch weiter Assassin's Creed Shadows spielen, mir aber auch ein paar Schellen in The First Berserker: Khazan abholen und etwas in Wanderstop relaxen. Damit sollte ich übers Wochenende gut versorgt sein.

Aber nun zu euch: Schreibt uns in die Kommentare, welche Spiele, Filme oder Serien euch an den freien Tagen bei Laune halten. Egal, mit welchen coolen Aktivitäten ihr beschäftigt seid, wir hoffen ihr könnt ordentlich entspannen. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund.