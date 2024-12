Was zockt ihr über die Feiertage? Das sind unsere Empfehlungen

Was spielt ihr am Wochenende und den Feiertagen so?

Ho Ho Ho! Die Feiertage stehen vor der Tür und während viele von euch und auch uns die freie Zeit zum Essen und Entspannen nutzen, wird in den letzten Tage des Jahres auch nochmal ordentlich Zeit zum Zocken eingeplant.

Wir wollen von euch also wissen, wie eure Pläne für das kommende Wochenende und die Feiertage aussehen, welche Spiele ihr spielt, welche Filme und Serien ihr schaut und was ihr sonst noch so auf dem Plan habt.

Doch zuvor verraten wir euch noch, was bei uns so alles los ist.

Das zockt die Redaktion über die Feiertage

Beginnen wir bei Dennis, der zum Jahresende endlich Zeit findet, um sich ausgiebig mit Dragon Age: The Veilguard zu beschäftigen. Einige Stunden hat er schon hinter sich und der Rest des Teams ist schon gespannt, ob er es bis zum Ende schafft, oder ob ihn vorher doch wieder Balatro ablenkt.

Tobi will über die Feiertage Indiana Jones und der Große Kreis zu Ende spielen und hat ansonsten noch ein paar Brettspiele auf dem Plan. Darunter etwa Dune Imperium und Die Magischen Schlüssel. Letzteres hat euch während unserer Brettspielwoche vorgestellt:

Im Horizon Zero Dawn Remaster ist Chris noch immer versunken. Er kann sich noch immer nicht an der Optik satt sehen, was auch an seinem neuen Fernseher liegt. Der bekommt die Tage auch noch super scharfes Sci-Fi-Horror-Futter, denn die 4K-Disc von Alien: Romulus ist endlich da.

Annika beschäftigt sich über die freien Tage noch etwas mit LEGO Fortnite Brick Life, das sie weiterhin recht spaßig findet. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Klemmstein-Spiel auf sich hat, hier gibt es den passenden Trailer:

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

Hannes und Max beschäftigen sich weiterhin mit Infinity Nikki und gehen auf Klamottenjagd. Während Max vor allem auf seiner PS5 zockt, daddelt Hannes gemütlich auf dem iPad, auf dem es laut ihm erstaunlich gut läuft.

Im Kartenfieber ist weiterhin Linda, die in Pokémon TCG Pocket viele Pakete des neuen Sets aufreißt. Wenn ihr alles über die erste Erweiterung wissen wollt, haben wir hier ein paar aktuelle Artikel zum Thema:

Ein ganz besonders tolles Rollenspiel will Rae nachholen, denn Disco Elysium hat sie bisher komplett verpasst. Sie will aber auch mal wieder in Hades 2 reinschauen, dort gab es immerhin ein großes Update. Zeit also, erneut aus der ... ähm in die Hölle einzubrechen.

Mary löst aktuell ein paar Fälle in Ace Attorney Investigations und will im Anschluss das Rollenspiel-Monster Metaphor: ReFantazio anfangen. Damit sollte sie locker bis ins neue Jahr beschäftigt sein – und vermutlich auch einen nicht so kleinen Teil davon. Wie steht's eigentlich um Final Fantasy 7: Rebirth, Mary?

In Vorbereitung auf den kommenden neuen Teil, werden sich Eleen und Myki weiter mit Monster Hunter World beschäftigen. Eleen jagt dabei weiter Monster-Kronen, und lenkt sich zwischendrin mit Indiana Jones ab.

Myki möchte Fatalis besiegen – mit jeder Waffe einmal. Damit das nicht zu anstrengend wird, bringt sie ihren Kleiderschrank in Infinity Nikki zum platzen und kloppt sich durch das knuddelige Cat Quest 2. Pawsome!

Da Basti über die Feiertage nur sein Steam Deck und seine Quest zur Verfügung hat, spielt er ausschließlich VR und kleine Indie-Titel. Auf die Brille kommt dafür Batman: Arkham Shadow und auf dem Handheld laufen sein Jahreshighlights UFO 50 und Yellow Taxi Goes Vroom.

Samara kämpft sich weiter durch Path of Exile 2, das sie Diablo 4 momentan komplett vergessen lässt. Vor allem die Atmosphäre und die Bosskämpfe haben es ihr angetan. Zudem startet sie ein Projekt, das sie mit mir (Kevin) angeht. Da wir die Mass Effect-Spiele bisher nämlich nur wenig bis gar nicht gespielt haben, wollen wir das in den kommenden Wochen gemeinsam nachholen und das macht doch direkt viel mehr Spaß, wenn man sich nebenher darüber austauschen kann.

Darüber hinaus werde ich mich zum Jahresende vor allem auf kleine Cozy-Spiele stürzen. Aktuell spiele ich nochmal Dredge (großer Fan!), denn da ist vor einer Weile ein zweiter DLC erschienen, den ich noch nicht kenne. Danach schau ich mir vielleicht endlich mal ausführlich Dave the Diver an.

Das war es dann auch schon von uns. Heute verabschieden sich viele von uns in den Jahresendurlaub, das Team ist über die Feiertage etwas dünner aufgestellt. Das heißt aber nicht, dass auf GamePro nichts los sein wird – wir haben einen ganzen Sack voller Content vorbereitet und auch ihr werdet dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die GamePro-Community-Wahl zum Game of the Year 2024 steht noch an und wir wollen von euch wissen, auf welches Spiel ihr euch 2025 am meisten freut – und das sind natürlich nur zwei Beispiele, also schaut regelmäßig vorbei.

Wir wünschen euch erholsame und entspannte Feiertage und falls ihr in irgendeiner Form feiert und Geschenke abstaubt, nur die besten Präsente! Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!