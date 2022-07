Xbox Game Pass jetzt mit dem besten Watch Dogs und mehr

Microsoft hat das Game Pass-Lineup für die zweite Juli-Hälfte offiziell bekannt gegeben. Bisher wussten wir nur von Immortality, doch es kommen noch eine ganze Reihe an Titeln für den Abo-Service hinzu. Darunter befinden sich einige richtig gute Spiele, wie etwa Watch Dogs 2, der bis heute vermeintlich beste Teil der Serie. Hinzu kommen das Torment-Sequel Tides of Numenera, der Limbo-Nachfolger Inside und das Xbox-Exclusive As Dusk Falls.

Hier das restliche Game Pass-Lineup für Juli 2022 in der Übersicht:

Das ist im Juli sonst noch geboten: Mit Garden Story und Solasta: Crown of the Magister sind schon heute zwei neue Indie-Spiele im Game Pass verfügbar. Zudem gibt es kostenlose Updates zu Minecraft, Astroneer, Age of Empires IV und Forza Horizon 5 (die Hot Wheels-Erweiterung). Welche weiteren Boni mit einem Abo auf euch warten, lest ihr auf der offiziellen Xbox-Seite nach.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Titeln, die bisher im Juli für den Game Pass erschienen sind:

Das sind die Game Pass-Highlights in der zweiten Juli-Hälfte:

Watch Dogs 2

Release im GP: 19. Juli 2022

19. Juli 2022 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: Xbox One, PS4, PC

Xbox One, PS4, PC Metacritic: 82

Darum geht's: Watch Dogs 2 macht so vieles besser als der Vorgänger und auch als der Nachfolger. Diesmal verschlägt es uns nach San Francisco und somit auch in ein noch relativ unverbrauchtes Setting. Als Hacker der Gruppe DedSec müssen wir in der Open-World diverse Aufgaben erledigen. Dabei ist es uns überlassen, ob wir schleichen, ballern oder die in der Umgebung verteilten elektronischen Geräte zu unseren Gunsten manipulieren wollen. Auf Metacritic schneidet Teil 2 besser ab als der erste Teil (80) und der dritte Teil der Reihe, Watch Dogs: Legion (70).

As Dusk Falls

Release im GP: 19. Juli 2022

19. Juli 2022 Genre: Adventure

Adventure Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Microsoft hat sich das interaktiven Drama As Dusk Falls Konsolen-exklusiv für die Xbox gesichert. Die Geschichte des Titels windet sich um zwei Familien, deren Schicksale über 30 Jahre hinweg untrennbar miteinander verwoben sind. Alles beginnt mit einem missglückten Raubüberfall im Jahr 1998. Von hier zieht das Geschehen immer weitere Fäden. Die Erzählweise ist dabei nicht linear und beleuchtet die Handlung aus unterschiedlichsten Perspektiven. Wie in dem Genre üblich, spielen eure Entscheidungen eine gewichtige Rolle bei der Entfaltung der Story.