Xbox Series X/S-Exclusives können wir ab diesen Monat auf Xbox One spielen, dank Cloud Play

Bislang ist die Liste an Exklusiv-Titeln für Xbox Series X/S zwar überschaubar, doch für die Zukunft sind einige Kracher-Titel angekündigt, die aufgrund ihrer benötigten Leistung nicht mehr den Weg auf die Xbox One-Konsolen finden werden. Das ist vor allem deshalb ein Problem, weil aktuell nicht alle Interessierten aufgrund der globalen Knappheit an Halbleiter-Chips an eine der limitierten Xbox Series X-Konsolen kommen können.

Doch mit dem neuen Feature, das heute an den Start geht, dürfen auch Xbox One-Spieler*innen in den Genuss der Xbox Series X/S-Exclusives kommen. Xbox testet seit heute nämlich das Cloud Gaming, das einige Xbox Game Pass-Besitzer*innen schon ausprobieren dürfen.

Beta von Xbox Cloud Gaming startet heute

Seit heute können ausgewählte Abonnierende des Xbox Game Pass Ultimate das Xbox Cloud Gaming auf Xbox One und Xbox Series X/S testen. Früher war das Feature unter xCloud bekannt. Dadurch ist es auch möglich, Spiele aus dem Xbox Game Pass auf der Konsole zu streamen, ohne sie im Vorfeld installieren zu müssen.

Was bringt das Cloud Gaming? Die Funktion soll vor allem dafür dienen, Spiele vorab zu testen, bevor man sich für den Download entschließt. Außerdem können nun Einladungen von Freund*innen in Spielen angenommen werden, die ihr zwar besitzt, aber nicht mehr installiert habt.

Das Besondere daran ist, dass es so möglich sein wird, Xbox Series X/S-exklusive Spiele auch auf der Xbox One zu spielen, obwohl die Leistung der Konsole nicht für die Spiele ausgelegt ist.

Wann kommt Xbox Cloud Gaming für alle? Die Funktion soll noch innerhalb der kommenden Wochen für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abos zugänglich werden.

Die lohnendsten Spiele im Xbox Game Pass findet ihr in der GamePro-Übersicht:

190 7 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Die 36 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (November 2021)

Diese Xbox-Spiele werden zugänglich

Zu den Spielen, die aktuell konsolenexklusiv für Xbox Series X/S sind, zählen das Psycho-Horrorspiel The Medium und das Strategiespiel The Riftbreaker. Doch innerhalb der nächsten Jahre soll die Palette um Titel wie Senua’s Saga: Hellblade 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 und Shredders erweitert werden.

Einige Spiele sind allerdings vom Feature ausgeschlossen: Der Microsoft Flight Simulator ist beispielsweise aktuell nicht mit dem Cloud Gaming kompatibel. Doch auch dieser Titel soll im Frühjahr 2022 nachgereicht werden.

Alle Infos zu den neusten Xbox-Spielen im Überblick:

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate zahlt ihr zwar einen monatlich etwas höheren Preis als beim normale Game Pass, dafür werden neue Features wie das Streaming-Feature zugänglich. Zusätzlich bekommt ihr Vorteile durch die Teilnahme am Online-Multiplayer, Voice-Chats mit anderen Spielenden und die Games with Gold. Außerdem habt ihr mit Xbox Game Pass Ultimate Zugriff auf den PC-Game Pass und die entsprechenden PC-Titel.

Was haltet ihr vom neuen Xbox-Feature?