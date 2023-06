Der Xbox Showcase hat mir das gegeben, was Sony vergessen hat – nämlich First Party-Spiele

Der Xbox Showcase vom 11. Juni konnte in vielen Punkten überzeugen.

Bislang lief das Spielejahr 2023 für die Xbox nicht gerade optimal. Nach dem Überraschungshit Hi-Fi Rush war Redfall im Mai als nächster großer Exklusivtitel ein ziemlicher Flop und zog sogar eine persönliche Entschuldigung von Xbox-Chef Phil Spencer nach sich. Dazu kam der Hickhack um die Akquisition von Activision Blizzard. Vieles sah bis vor wenigen Tagen ziemlich ungewiss aus, nur Starfield stand als möglicher Lichtblick im September fest.

Dieser Eindruck hat sich für mich jedoch mit dem gestrigen Xbox Showcase komplett gewandelt. Der hat nämlich nicht nur jede Menge potenzieller Highlights – besonders für das Jahr 2024 – angekündigt, sondern auch Sonys Show vor ein paar Wochen in fast allen Punkten übertrumpft. Und das hat vor allem damit zu tun, welche Spiele gezeigt wurden.

Xbox zeigt, auf welche Exclusives wir uns freuen können

Auch Sonys PlayStation-Show hatte durchaus einige große Ankündigungen in petto, nicht zuletzt das Metal Gear Solid 3-Remake. Allerdings gab es auch einige Negativpunkte, über die sich Fans im Nachgang auf Twitter, Reddit und Co. aufgeregt haben: Die Show bestand nämlich nicht nur aus zu vielen CGI-Trailern, es fehlte auch fast komplett an interessanten First Party-Titeln.

Was große Studios wie Santa Monica, Guerrilla Games oder Naughty Dog treiben, bleibt unklar. Einzige Ausnahme war hier Marvel’s Spider-Man 2, wie auch schon meine Kollegin Linda in ihrer Kolumne bemängelt hat:

Und genau hier hat Microsoft offenbar genau hingeschaut, denn exakt diese Fehler wurden vermieden. Zwar war auch die gestrige Show nicht komplett frei von CGI-Trailern, dafür haben wir aber auch jede Menge Gameplay und In-Engine-Material zu sehen bekommen. Und noch viel wichtiger: Es gab News zu einem ganzen Haufen von First Party-Spielen.

Das neue Fable-Remake wurde endlich enthüllt (auch wenn hier leider Gameplay fehlte), Hellblade 2 hat einen neuen Trailer samt Release-Zeitraum bekommen, für das neue Obsidian-RPG Avowed wurde richtiges Gameplay gezeigt und Starfield hat sogar eine eigene Direct mit 50 Minuten Infos zum Spiel erhalten. Mit Microsoft Flight Simulator 2024, Clockwork Revolution und South of Midnight wurden außerdem noch drei komplett neue Titel der Xbox Game Studios enthüllt.

Mehr zum Thema Xbox Showcase: Das war wirklich exklusiv, diese Spiele kommen auch für PS5 von David Molke

Allein Hellblade 2 und Clockwork Revolution sind schon Grund genug für mich, meine arme Series S mal wieder zu entstauben und warm laufen zu lassen. Nachdem die letzten Monate für die Xbox eher enttäuschend waren, hat mich Microsoft gestern in knapp zwei Stunden wieder daran erinnert, warum die Konsole den Kauf wert war.

Eleen Reinke Eleen hat sich lange primär zu den PlayStation-Fans gezählt. Schon die PS2 hat ihr damals eröffnet, was wie Welt der Videospiele so zu bieten hat. Erst mit der Xbox Series hat sie sich auch ihre erste Microsoft-Konsole geholt und war da lange mit dem Game Pass glücklich.



In letzter Zeit fehlte es ihr dort aber an guten Exclusives und so sammelt die Konsole jetzt schon seit einigen Monaten Staub – etwas, das sich hoffentlich bald mit Starfield und dann 2024 mit Titeln wie Hellblade 2 ändern wird.

Warum nicht alles rosarot ist

Trotz der positiven Grundstimmung bleibt bei mir aber auch eine ordentliche Portion Skepsis – immerhin hatte Xbox auch in der Vergangenheit großartige Showcases. Zuletzt hieß es in der Show von 2022, dass alle gezeigten Spiele in den nächsten 12 Monaten erscheinen würden… bevor Starfield, Redfall und Hollow Knight Silksong verschoben wurden.

2024 soll all das anders werden und die Xbox will laut dem Xbox Game Studios-Chef so “richtig in Schwung kommen.” Jedes Jahr sollen dann mindestens vier First Party-Spiele erscheinen. Ob Microsoft sich diesmal an das Versprechen halten kann – und eine ähnliche Misere wie bei Redfall in Zukunft vermeiden kann – muss sich dann zeigen. Fest steht jedenfalls: Microsoft muss seine PS nicht nur ankündigen, sondern endlich auch mal überzeugend auf die Straßen bekommen.

Eines hat der Xbox Showcase aber definitiv bei mir geschafft: Nämlich meine Hoffnung neu zu entfachen, dass Microsoft seine Exklusives nicht vergessen hat. Hoffentlich schafft Sony das bei dem nächsten Showcase auch wieder.

Wie sieht's bei euch aus, hat der Xbox Showcase euch ähnlich zuversichtlich gestimmt oder bleibt ihr doch skeptischer als ich zurück?