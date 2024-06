XDefiant Server gehen heute down - Uhrzeit und Inhalte zu Update Y1S0.4 im Live-Ticker

Ein neues Update steht für XDefiant an.

Eine neue Woche, ein neues Update für XDefiant. Kurz bevor Season 1 startet, bastelt Ubisoft noch fleißig an Verbesserungen. Daher gehen heute auch erneut die Server des Multiplayer-Shooters offline. Wir fassen hier zusammen, wann die Wartungsarbeiten losgehen, wie lange sie andauern und was das neue Update mit sich bringt.

XDefiant-Patch und Serverdown im Live-Ticker

09:15 Uhr Heute Nacht hat Ubisoft den nächsten Serverdown angekündigt. In diesem Live-Ticker halten wir euch über den Server-Status, die Patch Notes und mögliche technische Probleme auf dem Laufenden.

Wann kommt das Update? am 18. Juni 2024

am 18. Juni 2024 Start-Zeit der Downtime: 15:00 Uhr deutscher Zeit

15:00 Uhr deutscher Zeit Dauer der Downtime: die Server sind ungefähr eine Stunde offline

Das steckt im XDefiant-Patch Y1S0.4

Die Patch Notes hat Ubisoft noch nicht veröffentlicht. Was genau im Update steckt, wissen wir daher noch nicht. Erfahrungsgemäß werden die aber noch während des Serverdowns bekanntgegeben.

Probleme wie etwa das ständige Bunny Hopping wurden bereits im letzten Update angegangen. Auf dem Wunschzettel der Spieler*innen stehen aber nach wie vor ein paar Dinge, darunter ein Fix der Bewegungsgeräusche und Killcams. Vor allem aber wünschen sie sich neue Inhalte. Die kommen aber erst mit Season 1 ins Spiel.

XDefiant Season 1 startet in wenigen Tagen

Aktuell läuft noch die Pre-Season des Shooters. Die erste richtige Season, Season 1, startet am 2. Juli auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Einen Trailer dazu gibt es bereits, der uns unter anderem neue Modi zeigt:

1:31 XDefiant Season 1: Trailer gibt alle Infos zu Release, Modi und Neuerungen

Was bringt Season 1? In der ersten Season erwarten und neue Modi, Fraktionen, Waffen, Maps und mehr. Genauer gesagt kommt eine neue Fraktion (GSK) hinzu, drei neue Waffen, drei Maps und der "Capture the Flag"-Modus. Neue Belohnungen für das Ranglistenspiel gibt es ebenfalls.

XDefiant ist ein kostenloser First-Person-Online-Shooter, der am 21. Mai auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in die Pre-Season gestartet ist. Ihr könnt also ohne große Hürden einfach mal reinschauen.